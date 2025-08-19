【金色の闇 水着 with 体操服Ver.】 発売日：2月頃 価格：39,600円 セール価格：34,646円

楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「金色の闇 水着 with 体操服Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は12%オフの34,646円。

本商品は、「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」に登場する「金色の闇」を白ビキニの水着姿で立体化したフィギュア。体操服も付いたアクティブ仕様となっている。本フィギュアでは、1/4スケールのボリュームに布製体操服を使用した遊び心たっぷりの豪華仕様となっており、気分に合わせて水着姿、体操服姿を切り替えて楽しめる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社