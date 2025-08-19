¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¤¡ÖÆ°Êª¤Î¥ª¥¹¤Ï¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î¥á¥¹¤Ë¤âµá°¦¤¹¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Î¥ª¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢µá°¦¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¤Î¥ª¥¹¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¥á¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î¥á¥¹¤Ë¤âµá°¦¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀÆÉ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤ËÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡º«Ãî¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î¥á¥¹¤Ë¥ª¥¹¤¬µá°¦¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£º«Ãî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æ°Êª¤Ç¤â¥ª¥¹¤¬°ã¤¦¼ïÎà¤Î¥á¥¹¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¹¤Î¤Û¤¦¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¤¨¡¢Áê¼ê¤¬°ã¤¦¼ïÎà¤Ç¤â¸òÈø¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¿¤À¡¢²¾¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÂÎ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÒÂ¹¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ÒÂ¹¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë......¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Ê²½À¸Êª³Ø¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ï¡ÖÀ¸Êª¤Î¹ÔÆ°¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÉÔÍø±×¤Ê¥¨¥é¡¼¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤´¤¯¤Þ¤ì¤ÊÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£º«Ãî¤äµûÎà¡¢Ó®ÆýÎà¤Ç¤â¼ï¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¸òÈø¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îã³°¤É¤³¤í¤«Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÖºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ëµ¯¤¤ë¥¨¥é¡¼¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Á³³¦¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È»÷¤¿¼ï¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼ï¤ÎÁê¼ê¤ò100¡óÀµ³Î¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡ÖÂ¿¾¯´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À¸Â¸ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤Ã¤Æ»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Î¥ª¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢µá°¦¤ò¥á¥¹¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤êÁê¼ê¤¬°ã¤¦¼ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥á¥¹¤òÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µá°¦¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡£¥ª¥¹¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÀµ³Î¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¥³¥¹¥È¡×¤È¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¥³¥¹¥È¡×¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤º¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö°ì¸«¡¢ÉÔ¹çÍý¤Ë¸«¤¨¤ë¥¨¥é¡¼¤¬¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÅñÂÁ¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢°ã¤¦¼ïÆ±»Î¤Ç¸òÈø¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼õÀºÍñ¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡¢»¨¼ï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°äÅÁÅª¤Ë¶á¤¤¼ïÆ±»Î¤À¤È¸òÈø¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¿£Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¼ï¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤Î¿Í¼ïÆ±»Î¤Ç»Ò¶¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÀ¸Â¸¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¿Í´Ö¤Ï¼ï¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£È©¤äÌÜ¤Î¿§¡¢ÂÎ³Ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¿Í¼ïá¤Ë¤è¤ëÆÃÄ§¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ë¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ï¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¤Î¤Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÎÀõ¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½À¸¿ÍÎà¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î³È»¶¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ôËüÇ¯¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¤¤¦¤È¤´¤¯ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢°äÅÁÅª¤ÊÊ¬²½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¤Û¤«¤Îº«Ãî¤äÆ°Êª¤Î¼ï¤Î°ã¤¤¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡º£¤Ç¤Ï°äÅÁ³ØÅª¤Ê¸¦µæ¤â¿Ê¤ß¡¢¿Í¼ï¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤È¥Á¥ï¥ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´Á³¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡¸¤¤ÎÁÄÀè¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤¬ÁªÈ´¡¦¸òÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸¤¼ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤â¤¿¤«¤À¤«¿ôÀéÇ¯¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤Ã¤È°äÅÁÅª¤Ë±ó¤¤¡¢Îã¤¨¤Ðµí¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿·ÏÅý¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿·ÏÅý¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸òÈø¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ï¤¬±ó¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢À÷¿§ÂÎ¤Î¿ô¤ä¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤³¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬ÍÍø¤À¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¸Ì¿¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë°äÅÁÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤È¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¸ò»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÁÄÀè¤¬°ã¤¦¼ï¤È¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¿ôËüÇ¯Á°¤ÎÃÏµå¤Ç¡¢¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Ç¤¢¤ë¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î²½ÀÐ¤«¤éDNA¤òÃê½Ð¤·¡¢²òÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°äÅÁ»Ò¾ðÊó¤ò¸½Âå¿Í¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½Âå¿Í¤Î¥²¥Î¥à¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ËÍ³Íè¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¿ô¡ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î¾¼Ô´Ö¤Ç¸òÇÛ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Æ°¤«¤Ì¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¹¤´¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î²½ÀÐ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÊÌ¤Î¼ï¤À¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¿ôËüÇ¯Á°¤ËÎ¾¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»ëÅÀ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤ÆóÂÊâ¹Ô¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤¤¡¢½¸ÃÄ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÂÎ³Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎÃ«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ëÉôÂ²¤Ï¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡Åö»þ¤Î¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Æ±»Î¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉôÂ²¤¬°ã¤¨¤Ð¸ÀÍÕ¤â¸«¤¿ÌÜ¤â°ã¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬¡ÖÀ¸Êª³ØÅª¤Ë°ã¤¦¼ï¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤â¤Ê¤¯°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ë¸òÇÛ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤Î°ìÉô¤¬¸½Âå¿Í¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ï¤Î¶³¦¤Ï°Õ³°¤ÈÛ£Ëæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ó¤«¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¿Í¼ï¤À¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢Àþ¤ò°ú¤¤¤Æ¶èÊÌ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í¸½Âå¿Í¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ