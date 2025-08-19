「敵国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 1位「上田竜也」に3票差で続く2位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「敵国顔」に関するランキングを紹介します。
敵国顔は、鋭い印象の目鼻立ちを持つ野心的でエネルギッシュなイケメンのこと。パーツがはっきりした顔立ちで、不良的な雰囲気を誇ります。それでは、「敵国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを見ていきましょう。
2位は松岡昌宏さんでした。松岡さんは、TOKIOのメンバーとしてデビュー。グループでドラムを担当し、数多くのヒット曲を発表しました。
個人では俳優業が好調で、これまで『ナースマン』（日本テレビ系）、『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）など、ドラマを中心にさまざまな作品で主演を担当。また、バラエティー番組では豪快なキャラクターが支持され、『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）などで活躍中です。
ルックスは、目鼻立ちがはっきりとした美形のイケメン。ベテランとなった現在でも、ワイルドな魅力でファンから愛されています。
回答者からは、「エネルギッシュで、どんなことにも挑戦する姿が似合う男」（20代男性／京都府）、「目力。あと普段の振る舞いが上品な野生性がある」（50代女性／大阪府）、「野生児感が強い」（30代男性／青森県）などの意見が寄せられました。
1位は上田竜也さんでした。上田さんは、KAT-TUNのメンバーとしてデビュー。個人ではソロコンサートの開催をはじめ、ドラマや映画に出演するなど俳優としても人気です。また、近年では舞台への参加が多く、2025年6月には『この声が届くまで』（KADOKAWA）で小説家デビューするなど、多方面で活躍しています。
さらに、ボクシングを中心に運動が得意で、『炎の体育会TV』（TBS系）ではさまざまな企画に登場。番組では、事務所の後輩を集め自らが監督となりメンバーを指導して話題を集めました。
そんな上田さんはキリッとした顔立ちのイケメンとしておなじみ。まさに敵国顔にぴったりで、多くの票を獲得しました。
回答者からは、「一瞬見せる鋭い目力、反発心のようなものを感じる」（50代女性／奈良県）、「ライオンのような野性的、肉食的な強さ、眼差しがある」（20代男性／神奈川県）、「シャープで鋭い目元と引き締まった顔立ちが印象的で、見る者に強いインパクトを与えます」（10代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
