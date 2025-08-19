ボルシアMG福田師王が期限付き移籍か。カップ戦欠場理由をクラブSDが明かす「体調不良や怪我ではない。交渉中だ」
ボルシアMGのFW福田師王が、移籍濃厚のようだ。
21歳の日本人FWは2023年１月にボルシアMGのU-19チームに加入。同年７月にセカンドチームへ昇格すると、昨年１月からはトップチームでプレーしてきた。これまでブンデスリーガに11試合に出場して、１ゴールをマークしている。
そんな福田は、ボルシアMGを離れる可能性が高まっているという。８月17日のDFBポカール1回戦のアトラス・デルメンホルスト戦（３−２）に欠場したなか、クラブのスポーツディレクターを務めるローランド・ヴィルクス氏がボルシアMGの地元紙『Rheinische Post』に対して、福田がメンバー外となった理由について、次のように説明している。
「彼は体調不良や怪我ではない。彼にとって最善の道を探っているところで、現在、交渉中だ」
同メディアによると、ボルシアMGは2027年の６月まで契約を結んでいる福田をレンタル移籍で武者修行に出す意向のようだ。今後の動向に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
21歳の日本人FWは2023年１月にボルシアMGのU-19チームに加入。同年７月にセカンドチームへ昇格すると、昨年１月からはトップチームでプレーしてきた。これまでブンデスリーガに11試合に出場して、１ゴールをマークしている。
そんな福田は、ボルシアMGを離れる可能性が高まっているという。８月17日のDFBポカール1回戦のアトラス・デルメンホルスト戦（３−２）に欠場したなか、クラブのスポーツディレクターを務めるローランド・ヴィルクス氏がボルシアMGの地元紙『Rheinische Post』に対して、福田がメンバー外となった理由について、次のように説明している。
「彼は体調不良や怪我ではない。彼にとって最善の道を探っているところで、現在、交渉中だ」
同メディアによると、ボルシアMGは2027年の６月まで契約を結んでいる福田をレンタル移籍で武者修行に出す意向のようだ。今後の動向に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介