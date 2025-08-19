イ・ジュノ、「Weverse」公式コミュニティオープン「皆さんと近い距離で交流」 18日に新事務所「O3 Collective」設立
2PMのメンバーで俳優としても活動するイ・ジュノが18日、新しい所属事務所「O3 Collective」を設立。19日正午にはGlobal Superfan Platform 「Weverse」で公式コミュニティをオープンする。
【写真】イ・ジュノ、ユナとの微笑ましい2ショット
2008年に韓国のアイドルグループ2PMとしてデビューしたイ・ジュノは、グループおよびソロアーティストとして多方面で活動を展開。韓国ドラマ『キング・ザ・ランド』や『赤い袖先』など、多数のヒット作を通じて演技力とグローバルな確かな存在感を兼ね備えた俳優として地位を確立した。今年、tvNドラマ『台風商社』とNetflixオリジナルシリーズ『Cashero』の公開を控えている。
韓国国内はもちろん海外でも厚いファン層を持つイ・ジュノは、Weverseコミュニティのオープンを通じてファンとより身近に交流できることが期待される。イ・ジュノは「ファンの皆さんと近い距離でコミュニケーションをとり、多様な話を分かち合えることをうれしく思います。共に良い時間を作っていきたいです」と意気込みを語っている。
Weverseはイ・ジュノコミュニティのオープンを記念し、特別イベントも開催。20日から26日まで、イ・ジュノコミュニティにハッシュタグ #WELCOME_LEEJUNHO と共に歓迎メッセージを残したファンの中から5人に抽選で、直筆サイン入りポラロイド写真のプレゼントを実施する。
【写真】イ・ジュノ、ユナとの微笑ましい2ショット
2008年に韓国のアイドルグループ2PMとしてデビューしたイ・ジュノは、グループおよびソロアーティストとして多方面で活動を展開。韓国ドラマ『キング・ザ・ランド』や『赤い袖先』など、多数のヒット作を通じて演技力とグローバルな確かな存在感を兼ね備えた俳優として地位を確立した。今年、tvNドラマ『台風商社』とNetflixオリジナルシリーズ『Cashero』の公開を控えている。
Weverseはイ・ジュノコミュニティのオープンを記念し、特別イベントも開催。20日から26日まで、イ・ジュノコミュニティにハッシュタグ #WELCOME_LEEJUNHO と共に歓迎メッセージを残したファンの中から5人に抽選で、直筆サイン入りポラロイド写真のプレゼントを実施する。