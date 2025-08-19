¥É¥¤¥Ä¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¡×¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä»ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î2¿Í¤Î²ñÃÌ¤òº£¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×
¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñÃÌ¤Î¾ì½ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£