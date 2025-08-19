女優の加藤ローサ（40）が17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演し、サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表した。

加藤が自身の恋愛哲学を語っている番組があった。5月7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）で初デートはドライブだと告白。「苦い思い出があって。初デート、ドライブデートだったんです。そしたらお昼ご飯はマックにしようと。『じゃ、俺買ってくるわ』って。扉開けるなり『ナゲットのソース、バーベキューでいいよね？』って（車に）入ってきたんです」と当時の状況を説明した。

続けて「私、マスタードソース派なんです。私、マスタードソース派だってことを言えなかったんですよ。そしたら、彼との未来も見えて。ソースの好みも言えないような人とデートしてて、この人と未来なさそうだなって」と語ると、スタジオがザワついた。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也からは「俺、全く共感できないけどな」とツッコミを浴びていた。

加藤と松井氏は2011年に結婚。2男をもうけている。加藤は「おしゃれクリップ」冒頭で「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、同居はしているが離婚したことを明かした。