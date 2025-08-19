福岡の観光地として名高い糸島。

インスタで映える海鮮丼もいいですが、少し内陸に入ると、地元の温かい店があるのも魅力です。

今回は、地元から愛され続ける寿司屋「すし勝」をご紹介！

愛されて40年。歴史ある板前寿司

▲「すし勝」は筑前前原駅から徒歩5分。

▲この古き良き佇まい……。

聞けば、なんと40年も続くお店。地域に愛されてきた歴史が伝わってきます。

▲店内はカウンター席が並び、奥には座敷も。

▲今回は「にぎり（上）」と、おすすめにあった“かめの手”を注文。

かめの手……!? 気になりすぎます。

バラエティに富んだネタの個性が光る

▲こちらが“かめの手”。

▲まさにカメの手のような見た目！

プリッとした貝で、磯のクセが少なく塩加減も絶妙。お酒が進みそう。

初めて食べましたが、見た目も話題になるし、クセになる美味しさ。

▲お待ちかね「にぎり（上）」。

▲左から見ても、

▲後ろから見ても、もう美味しそう。

▲鯛。ぶりっと大物！ 分厚さが贅沢さを引き立てます。

コリっとした食感で、噛むほどに旨みが広がる。

ちなみに、福岡といえば鯖（ゴマ鯖が有名ですよね）を連想する人も多いと思いますが、実は鯛も名産であり、その味わいは至高。福岡、そして糸島あたりに遊びに来た時に、お店で鯛を使ったメニューを見つけたらぜひご賞味あれ。

▲いくら。粒が大きく濃厚！ 思わずおかわりしたくなる。

▲あなご。甘辛いタレと脂の乗り具合が絶妙。

▲ウニ。やっぱり入っていると嬉しい！ ランチで味わえるなんてなんという贅沢！

▲にぎりに付くあら汁も絶品。魚の旨みが凝縮された一杯。

▲追加で注文したサーモン。濃厚でとろけ、旨みがあふれます。

▲ローストビーフという変わり種も。

地元から愛される「すし勝」。

大将の後を継ぐ方も修行中とのことで、これからも残り続けてほしいお店です。

気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください。

〒819-1116

福岡県糸島市前原中央3丁目2-1「すし勝」

営業時間：11:00-22:00（水曜定休）

(執筆者: AYATAKA)