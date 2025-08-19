【糸島市・筑前前原】40年愛され続ける寿司屋「すし勝」で味わう極上にぎり【ガジェ通糸島編集部】
福岡の観光地として名高い糸島。
インスタで映える海鮮丼もいいですが、少し内陸に入ると、地元の温かい店があるのも魅力です。
今回は、地元から愛され続ける寿司屋「すし勝」をご紹介！
愛されて40年。歴史ある板前寿司
▲「すし勝」は筑前前原駅から徒歩5分。
▲この古き良き佇まい……。
聞けば、なんと40年も続くお店。地域に愛されてきた歴史が伝わってきます。
▲店内はカウンター席が並び、奥には座敷も。
▲今回は「にぎり（上）」と、おすすめにあった“かめの手”を注文。
かめの手……!? 気になりすぎます。
バラエティに富んだネタの個性が光る
▲こちらが“かめの手”。
▲まさにカメの手のような見た目！
プリッとした貝で、磯のクセが少なく塩加減も絶妙。お酒が進みそう。
初めて食べましたが、見た目も話題になるし、クセになる美味しさ。
▲お待ちかね「にぎり（上）」。
▲左から見ても、
▲後ろから見ても、もう美味しそう。
▲鯛。ぶりっと大物！ 分厚さが贅沢さを引き立てます。
コリっとした食感で、噛むほどに旨みが広がる。
ちなみに、福岡といえば鯖（ゴマ鯖が有名ですよね）を連想する人も多いと思いますが、実は鯛も名産であり、その味わいは至高。福岡、そして糸島あたりに遊びに来た時に、お店で鯛を使ったメニューを見つけたらぜひご賞味あれ。
▲いくら。粒が大きく濃厚！ 思わずおかわりしたくなる。
▲あなご。甘辛いタレと脂の乗り具合が絶妙。
▲ウニ。やっぱり入っていると嬉しい！ ランチで味わえるなんてなんという贅沢！
▲にぎりに付くあら汁も絶品。魚の旨みが凝縮された一杯。
▲追加で注文したサーモン。濃厚でとろけ、旨みがあふれます。
▲ローストビーフという変わり種も。
地元から愛される「すし勝」。
大将の後を継ぐ方も修行中とのことで、これからも残り続けてほしいお店です。
気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください。
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央3丁目2-1「すし勝」
営業時間：11:00-22:00（水曜定休）
(執筆者: AYATAKA)