ドル円理論価格 1ドル＝147.50円（前日比+0.10円）
割高ゾーン：148.44より上
現値：147.89
割安ゾーン：146.55より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/18 147.40
2025/08/15 147.19
2025/08/14 146.91
2025/08/13 146.04
2025/08/12 146.54
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
