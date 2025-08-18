「ディオール（DIOR）」から、大胆で革新的なエスプリに満ちたメイクアップ コレクション「ミス ディオール コレクション」が登場する。8月27日に伊勢丹新宿店とISETAN BEAUTY online、公式オンラインで先行発売し、9月5日から数量限定で展開する。

【画像をもっと見る】

ミス ディオール コレクションは、1967年に発表されたディオールのメゾン初 プレタポルテ コレクション「ミス ディオール」から着想。ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップス（Peter Philips）が、新たなファッションを掲げ、自由なフェミニニティを輝かせた当時の、大胆で革新的な精神を表現した。

「ディオールショウ サンク クルール」（数量限定3種、1万1550円）は、ミス ディオールのグラフィティ ロゴをあしらったポーチ付き。鮮やかで大胆なピンクカラーを組み込んだ「862 ショッキング ピンク」、ゴールドが明るいブラウンやアプリコット ベージュといった温かみのあるシェードを引き立てる「664 ワイルド ベージュ」、ベルベットのようなブラックがタイムレスなシェードとコントラストを織りなす「931 ボールド ブラック」をラインナップする。

「ディオール アディクト リップスティック」（数量限定1色、5720円）は、ミス ディオールのグラフィティ ロゴがデザインされた「ディオール アディクト クチュール リップスティック ケース」（数量限定品3種、5280円）とともに登場。限定色「790 ボールド ブラック」は、シアーで深みのあるプラムが特徴のカラーで、一塗りでエッジーなルックを演出する。

「ルージュ ディオール」（数量限定3種、6270円）は、グレージュピンク「100V ヌード ルック ベルベット」と、ローズウッド「720V アイコン ベルベット」、フューシャ ピンク「781 ショッキング ピンク ベルベット」を展開。スティック部分にミス ディオールのグラフィティ ロゴを刻印した。

加えて、ネイルカラーの「ディオール ヴェルニ」（4,620円）からは、限定ディオールショウ サンク クルールにマッチする3つ限定色をラインナップ。「580 ショッキング ピンク」と、「321 ワイルド ベージュ」、「908 ボールド ブラック」を揃える。

このほか、既存のクッションファンデーションに使用可能な「ディオールスキン フォーエヴァー クッション ケース」（数量限定3種、4400円）、「ディオールショウ スティロ ウォータープルーフ」（4510円）の限定2色を発売する。

また伊勢丹新宿店では、8月27日から9月2日までの期間、新作フレグランス「ミス ディオール エッセンス」（35mL 1万5840円、50mL 2万1670円）の発売を記念した特別イベント「〈DIOR〉FROM PARIS WITH LOVE」を開催。ミス ディオール エッセンスとミス ディオール コレクションに加えて、伊勢丹新宿店数量限定品「ディオールショウ サンク クルール 850 デアリング ライラック」（1万1550円）と、「ディオールスキン ルージュ ブラッシュ」（7700円）の展開店舗数量限定色「732 ピーチ コロール サテン」を取り扱う。

◾️〈DIOR〉FROM PARIS WITH LOVE

期間：2025年8月27日（水）〜 9月2日（火）

会場：伊勢丹新宿店本館1階 = ザ・ステージ

イベント特設ページ