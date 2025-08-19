【医師が警鐘】今の時代、企業に求められる「従業員への3つのメンタルヘルスケア」とは

適応障害は誰もがかかりうる、一般的な疾患です。そのため企業は、従業員が適応障害になったときにどのようなケアをすれば良いのか、あらかじめ考えておく必要があります。そこで、ペディ汐留こころとからだのクリニックの岩谷先生に、従業員が適応障害と診断されたとき、企業ができるメンタルヘルスケアについて教えてもらいました。

監修医師：

岩谷 泰志（アンジェロ三田クリニック）

筑波大学医学専門学群（現・筑波大学医学群）卒業後、京都大学医学部附属病院麻酔科で研修を2年間行う。その後、東京慈恵会医科大学精神医学講座に入局し、東京慈恵会医科大学附属病院の平川病院を含む関連病院にて精神科医として勤務。2003年に「いわたにクリニック」を開業。2022年には「ペディ汐留こころとからだクリニック」院長に就任。2025年1月に三田、田町に移転。アンジェロ三田クリニックに在籍中。日本精神神経学会精神科専門医。

編集部

企業がメンタルヘルスケアを行うことの意義を教えてください。

岩谷先生

メンタルヘルスの問題があると仕事の効率が悪くなったり、注意力が散漫になったりして、生産性の低下や事故につながることがあります。さらに従業員が休職したり、離職したりすれば、人材の損失にもつながります。つまりメンタルヘルスの不調は単に個人の話ではなく、企業全体にも大きな影響を及ぼすのです。

編集部

メンタルヘルスの不調は個人の問題だけではなく、企業の問題でもあるということですね。

岩谷先生

そうです。従業員が自分で健康を管理することと、企業側や監督者側が従業員の健康を管理することの、2つの視点が必要です。

編集部

具体的に、企業はどのようなことを行えば良いのでしょうか？

岩谷先生

一般に、企業が行うべきメンタルヘルスケアは3つのステップがあります。1つ目が一次予防としてメンタルヘルスの不調を未然に防止する、2つ目が二次予防としてメンタルヘルスの不調を早期に発見し、適切な措置を行う、3つ目が三次予防としてメンタルヘルス不調で休職した従業員の職場復帰を支援する、ということです。

編集部

それぞれの段階に応じて進めることが必要なのですね。

岩谷先生

はい。メンタルヘルスケアの対象となるのはすでにメンタルヘルスが障害されている人だけでなく、勤務はしているけれど過剰なストレスがかかっている人や精神疾患の一歩手前という人も含まれています。さらに、いま健康に働いている人でも、いつかメンタルヘルスの問題が生じるかもしれません。厚生労働省は、メンタルヘルスケアの対象をすべての従業員としており、それぞれの状態に合ったケアをするために、段階を追って対策を進め、とりこぼしのないようにすることが必要です。

※この記事はMedical DOCにて＜増加する｢適応障害｣ 予防･再発防止で企業に求められるメンタルヘルスケアとは?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。