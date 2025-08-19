南波雅俊アナ、今年も「LOVE IT! ROCK」参戦決定 当日不在の宮舘涼太プロデュース企画も発表【一覧あり】
19日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2025」の出演アーティストが発表された。
追加アーティストとして、月曜レギュラーの本並健治を新たに加えたヒヤシンス feat. ケンジホンナミ、さらに昨年の同イベントを大いに盛り上げた『2024年 好きな男性アナウンサーランキング』2位の南波雅俊アナウンサーの参戦が決定。また、当日会場に行けない宮舘涼太がプロデューサーとしてかかわるジョン万次郎 Produced by 宮舘涼太も発表された。
■『LOVE IT! ROCK 2025』出演者
【MC】
川島明（麒麟）／田村真子（TBSアナウンサー）
出演者
【月曜メンバー】
なすなかにし／馬場裕之（ロバート）／ぼる塾／本並健治／丸山桂里奈
【火曜メンバー】
アインシュタイン／ビビる大木／モグライダー／若槻千夏
【水曜メンバー】
アルコ＆ピース／柴田英嗣（アンタッチャブル）／見取り図／矢田亜希子／ロングコートダディ
【木曜メンバー】
石田明（NON STYLE）／ギャル曽根／男性ブランコ／ニューヨーク／横田真悠／令和ロマン
【金曜メンバー】
太田博久（ジャングルポケット）／くっきー！（野性爆弾）／近藤千尋／東京ホテイソン／宮下草薙
【ゲスト】
青木マッチョ（かけおち）／岩崎大昇（KEY TO LIT）（※崎＝たつさき）／おいでやす小田／かが屋／コットン／小森隼（GENERATIONS）／佐野晶哉（Aぇ! group）／さらば青春の光／三拍子／サンボマスター／すゑひろがりず／タイムマシーン3号／超ときめき▼（ハート）宣伝部／鶴崎修功／マヂカルラブリー／マユリカ／山添寛（相席スタート）／RAG FAIR
【TBSアナウンサー】
赤荻歩／熊崎風斗／南後杏子／南波雅俊
【ラヴィットアーティスト】
おだみょん／湘南乃ビリッ！／赤坂サイファー／チャーハン大捜査線／青春★サーズデイ／ラヴィットキッド／金曜アカペラ部／超ときめき▼（ハート）ラヴィット！宣伝部／川島兄弟／ヒヤシンス feat. ケンジホンナミ／南波雅俊／ジョン万次郎 Produced by 宮舘涼太
【スペシャルアーティスト】
サンボマスター／RAG FAIR／超ときめき▼（ハート）宣伝部
