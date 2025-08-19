【ライブレポート】BABYMONSTER『サマソニ』大阪で圧巻ステージ！「ホンマに楽しい！」（PHARITA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「大阪、会いたかったでー！」（BABYMONSTER・AHYEON）

BABYMONSTERが、大阪万博記念公園で開催された『SUMMER SONIC 2025』のMOUNTAIN STAGEに登場。圧巻のステージでオーディエンスを魅了した。

当日18時のMOUNTAIN STAGEは超満員となり、オーディエンスが今か今かとBABYMONSTERの登場を待つなか、現在開催しているワールドツアーと同じオープニングを飾るイントロダクションのVTRが始まり、一気にヒートアップ。

「大阪、会いたかったでー！ 準備出来てる？」とAHYEONのコールとともに、オープニングはグループの代名詞とも言える「DRIP」「BATTER UP」の2曲を立て続けにスタート。

「昨年に続き、2年連続で『SUMMER SONIC』に出演出来て、ホンマにうれしいです！」と関西弁を交えながらRUKAも挨拶。また他のメンバーもひとりずつ関西弁を所々に加えた挨拶を交わし、アットホームな場に引き寄せた。

続いて2024年にリリースした1stフルアルバム『DRIP』収録曲の「BILLIONAIRE」、ダブルタイトル曲「CLIK CLAK」、そして数々のモンスター級の数字を打ち立てた「SHEESH」の3曲を披露。

「ホンマにホンマに楽しい！」（PHARITA）、「最高やな！」（RORA）と、アクティブなパフォーマンスとMCで所々に話す関西弁でオーディエンスを和ませ、BABYMONSTERの魅力に会場は一気に引き込まれていく。

その後、「HOT SAUCE Let’s Go!」とCHIQUITAがコールすると、7月1日に配信リリースした最新曲「HOT SAUCE」をついに日本初披露。会場は待っていたかのような大歓声と、初披露にも関わらずミックスを打つ観客も多く、初披露とは思えないほど、完成された最新曲が会場を覆った。

「たくさんの人が会いに来てくれて、本当にうれしいです！」とASAがMCすると、2024年のサマーソングでもある「FOREVER」、そしてメンバーとオーディエンスが一体となってジャンプする「BATTER UP」（Remix Ver.）で、BABYMONSTERの『SUMMER SONIC 2025』の幕は閉じた。

『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞』日本ツアーから約4ヵ月ぶりの日本公演となった『SUMMER SONIC 2025』。彼女たちは初のワールドツアーを開催しており、8月末から9月にかけて米州ツアーを控えている。また、11月から12月にかけて『“LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』の開催を発表している。

＜セットリスト＞

M1：DRIP

M2：BATTER UP

M3：BILLIONAIRE

M4：CLIK CLAK

M5：SHEESH

M6：HOT SAUCE

M7：Really Like You

M8：FOREVER

M9：BATTER UP（Remix Ver.）

リリース情報

2025.10.10 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/