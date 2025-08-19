ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は195億円と低調 ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は195億円と低調

19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比24.9％減の396億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.1％減の333億円となっている。



個別ではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、ＮＥＸＴ 小売 <1630> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> など53銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> など9銘柄が新安値をつけている。



日経平均株価が55円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金195億8000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均244億9700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億4300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が18億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

