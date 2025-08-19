ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、薄くて軽く濡れても乾きが速い「キッズ水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」キッズ水陸両用プルオーバー

© Disney

価格：各2,990円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140、150 ※UVカット

裾仕様：スピンドル入り（調節可）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

薄くて軽く、濡れても乾きが速い水陸両用素材を使用したプルオーバー。

肌にはりつきにくいので、濡れても汗をかいても快適です。

また、塩素を含むプールの水に濡れてもOK！

水着の上に着て日焼け対策をするのにもオススメです。

デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。

サーフィンをしている「ミッキーマウス」のプリントが目をひきます。

ヤシの木のアートやロゴも南国ムードたっぷり！

© Disney

後ろにはサングラスを頭につけた「ミッキーマウス」のアートも。

前から見ても後ろから見ても楽しめるデザインになっています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのプルオーバー。

「ベイマックス」と猫の「モチ」がプリントされたアートにほっこりと癒やされます。

そして、シックなカラーなのでデザインが映えてかわいい☆

© Disney

それぞれ、両サイドはスピンドルで裾が絞れるデザインに。

© Disney

吸汗性があるので、汗をかいてもサラッとした肌ざわりです。

さらにシワになりにくく、旅行にも便利です。

海やプール、水遊びなど夏のレジャーに大活躍してくれるトップス。

薄くて軽く濡れても乾きが速い、ディズニーデザイン「キッズ水陸両用プルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポップなミッキー・ベイマックス柄！ベルメゾン ディズニー「キッズ水陸両用プルオーバー」 appeared first on Dtimes.