ポップなミッキー・ベイマックス柄！ベルメゾン ディズニー「キッズ水陸両用プルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、薄くて軽く濡れても乾きが速い「キッズ水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」キッズ水陸両用プルオーバー
© Disney
価格：各2,990円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140、150 ※UVカット
裾仕様：スピンドル入り（調節可）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
薄くて軽く、濡れても乾きが速い水陸両用素材を使用したプルオーバー。
肌にはりつきにくいので、濡れても汗をかいても快適です。
また、塩素を含むプールの水に濡れてもOK！
水着の上に着て日焼け対策をするのにもオススメです。
デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップされています。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。
サーフィンをしている「ミッキーマウス」のプリントが目をひきます。
ヤシの木のアートやロゴも南国ムードたっぷり！
© Disney
後ろにはサングラスを頭につけた「ミッキーマウス」のアートも。
前から見ても後ろから見ても楽しめるデザインになっています。
ベイマックス
© Disney
「ベイマックス」デザインのプルオーバー。
「ベイマックス」と猫の「モチ」がプリントされたアートにほっこりと癒やされます。
そして、シックなカラーなのでデザインが映えてかわいい☆
© Disney
それぞれ、両サイドはスピンドルで裾が絞れるデザインに。
© Disney
吸汗性があるので、汗をかいてもサラッとした肌ざわりです。
さらにシワになりにくく、旅行にも便利です。
海やプール、水遊びなど夏のレジャーに大活躍してくれるトップス。
薄くて軽く濡れても乾きが速い、ディズニーデザイン「キッズ水陸両用プルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
