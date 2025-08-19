【大人気連載プレイバック】#22

【続きを読む】与田剛が「自分の人生変えた」と話すキューバ戦の先発登板

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はヤクルトでプレーした古田敦也氏について綴られた、全日本野球協会会長・山中正竹による「オリンピック野球伝道」（第18回=2020年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

1988年ソウル五輪の代表メンバーだった古田敦也（トヨタ自動車）は、立命大4年時の87年8月に行われたアジア野球選手権でも代表入りしていた。監督の鈴木義信さん（東芝）、コーチの川島勝司さん（ヤマハ）もその頃から捕手の能力を高く評価していた。

87年のドラフトでは、メガネをかけていることを理由に指名漏れした。本人は相当に悔しい思いをしたことだろうが、88年の都市対抗ではNTT東海（名古屋市）の補強選手として出場。準優勝に貢献していた。

社会人1年目であり、捕手というポジションゆえ、国際大会の経験の少なさがマイナスにならないかという懸念がなかったわけではない。しかし、五輪直前のイタリアでの世界選手権で応武篤良（新日鉄広畑）と併用する中で、五輪本番も十分にやれると判断。古田の正捕手起用が固まった。ソウル五輪を含め、投手とは積極的にコミュニケーションを取っていた。投手たちも、抑えるためにいろんなことを考えてくれる捕手として、先輩、後輩を問わず信頼を寄せていたように思う。

古田とは88年、89年の2年間しか接することができなかったが、リードを含め、野球に関する質問をよく受けた。当時の国際大会では、ストライクゾーンが日本と異なる上に、一人一人の審判にクセがあった。外角にボール1個分外れていてもストライクを取ることがよくあり、戸惑うこともあった。古田はそんな中で、事前に収集した対戦相手のデータに加え、試合の中で感じたことを踏まえながら、「こういう意図でこういうリードをしたのですが、どう思いますか？」と、意見を求めてきた。質問は的確で、意識の高さ、頭の良さを感じることが多かった。

国際大会での適応力、対応力にもたけていた。代表選手といってもさまざまで、海外で一度プレーしただけで、その経験を生かしているなと感じる選手もいれば、そうでない選手もいる。海外遠征に行っても漫然と日々を過ごしていると、日本に比べて暑かったとか、食事がおいしかったという表面的な印象しか残らない。国際舞台で自身の最高のパフォーマンスを発揮するためにはどうすべきか、追求する意欲、意識があるかどうかが大切だ。

古田はそうした意欲、意識が高い選手のひとりだった。自分が成長するためには何をすべきか。自身の長所と短所を理解し、どれだけの期間、何をやれば短所をカバーできるかを計算し、考える力があった。

プロではヤクルト入団2年目に首位打者を獲得し、通算2000安打も達成した。ソウル五輪では予選の台湾戦でサヨナラ安打を放った勝負強さはあったが、アマ時代は打撃に関してはあまり目立つものはなかった。プロでは野村克也さんから多くの野球の知識を叩き込まれてさらに成長を遂げ、偉大な捕手になった。

毎年、年末に行っていた五輪出場メンバーが集う「五輪会」などで再会した際に、「アマ時代は野球が下手だったのに、よくプロ野球で活躍できたな」と冗談めかして言うと、口をとがらせて「いい加減に褒めてくださいよ。首位打者もMVPもゴールデングラブ賞も取ったんですから」と冗談半分、本気半分で返してきたこともあるが、古田をはじめ、プロでトップ選手になっている人は、考える力を持っている人ばかりだなとつくづく感じる。（火・水・木曜公開）

▽やまなか・まさたけ 1947年4月24日、大分県生まれ。佐伯鶴城高、法政大、住友金属工業で投手としてプレー。東京六大学最多勝利記録保持者（48勝）。住友金属で監督を務めた後、88年ソウル五輪コーチで銀メダル、92年バルセロナ五輪監督で銅メダルを獲得。法政大監督、横浜ベイスターズ専務などを歴任し、2016年野球殿堂入り。17年から侍ジャパン強化委員会強化本部長を務め、18年に全日本野球協会会長に就任。

