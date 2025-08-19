昨季の覇者が底力を見せつけた。

【鷹の真実】《小久保監督 #1》球団に異例の直談判…入団早々にチームのルールを変えさせた練習の虫

17日、息詰まる投手戦にケリをつけたのが、ソフトバンクの牧原大成（32）だ。

九回1死一、三塁の場面でロッテのリリーフ右腕、益田からサヨナラとなる右前打。ガッツポーズで二塁を回ると、一塁走者の中村に飛びつき、ベンチから駆け寄ったチームメートとハイタッチを交わした。

2010年ドラフト育成5位で入団。

当初、ソフトバンクのスカウトは指名するかどうか迷っていたという。

「球団は翌11年から三軍を発足させるため、ドラフトで育成選手を大量に指名する必要があった。とはいえ、スカウト陣は『プロで通用するかもわからない選手にまで声をかけて、その選手の人生を狂わせでもしたら……』と人数合わせの指名に躊躇。それでも牧原の父は、『どうか3年間だけでもいいから面倒を見てください。それでダメなら私が息子の就職の世話をします』と、スカウトを説得した」（球団OB）

そうした入団経緯もあって牧原は、同年育成4位の千賀（現メッツ）、同6位の甲斐（現巨人）と共に奮闘。

自身が死に物狂いで支配下枠を掴んだこともあってか、「今の若手は練習をしなさすぎる」と苦言を呈したこともある。

23年WBCでは、辞退した鈴木（現カブス）の代役として日本代表入り。チェコ戦で適時打を放ち、さらに代走や守備固めでも活躍。日本代表の世界一に貢献した。

2位日本ハムとは3ゲーム差。どん底のスタートから這い上がったベテランがいるチームは、強い。