それでも「30」止まりだった。

主催者の意向で、バーディーが取りやすいセッティングで行われた今大会。狙い通り、3日目までは1日で10アンダーをマークする選手が出た。17日の最終日は一時、強い雨が降るコンディションながら好スコアが続出。

通算30アンダーに届いた米沢蓮（26）と比嘉一貴（30）のプレーオフとなり、2ホール目に比嘉が勝った。ちなみに、25アンダー以上は9人もいた。

主催者は今年、この大会を創設するにあたり日本ゴルフツアー機構に「50アンダー出てもいいコースにして欲しい」との要望を出し、国内72ホール最多アンダーパー記録（32アンダー）の更新を願っていた。総距離は7000ヤード未満と短く、ピンも左右や奥の厳しい位置には切らなかったが、それでも30アンダーが限界だった。

72ホールで32アンダーを出したのは2022年のカシオワールドオープン優勝のC・キム（35）。舞台はKochi黒潮CC（7335ヤード）だった。キムの4日間のスコアは64、66、64、62。20アンダー以上はキムを含めて7人いたが、その後の同大会の優勝スコアは2年連続14アンダー。22年だけ、どんな“仕掛け”をしたのか。同コースの八木敦士支配人に聞いた。

「大会は11月下旬の開催ですから、例年は気温が20度を切ることが多く、1桁になることもあります。寒くなると強い北風が吹き、難度の高いホールがアゲンストになったり、パー5で2オンできなくなる。風速が6〜8メートルになればグリーン上でも影響を受けます。22年はコースメンテナンスを大幅に変えてグリーン上の凹凸がなくなり、芝目が詰まるなどコンディションが良かったのです。開幕前日のプロアマの日に雨が降ってボールがよく止まり、それでいて転がりが遅くならなかった。4日間を通して気候がとてもよく、気温は23〜24度。快晴微風でティーショットの距離も出た。スコアが出る条件が揃っていました。あえていえば、16番パー4は決勝の2日間だけワンオンチャレンジホールにしていたので、ここのホールはバーディーが取りやすかったと思いますが、他のホールは特別なことはしていません」

運にも恵まれないと、とんでもないスコアは出ないということか。

今大会はバーディー大盤振る舞いということもあり、予選カットラインは異例の通算8アンダー。しかしその一方、2日間プレーして5アンダーにも届かない選手が30人（アマ1人を除く）もいた。彼らは「ヘタクソ」なのか。いったいなぜ記録を伸ばせなかったのか。

