民間企業で男性育児休業を取得した割合は過去最高の40.5％に達した（7月30日発表、厚労省2024年度「雇用均等基本調査」）。22年10月1日から23年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、24年10月1日までに育児休業を開始した男性は、前年度（30.1％）から10.4ポイントと大きく上昇した。

大統領選でも注目…「週休3日制」が進む韓国、遅れる日本では導入民間企業わずか7.5％

女性の育休取得割合（86.6％）に比べると圧倒的に低いが、それでも政府目標とする25年50％、30年85％に大きく近づきつつある。男性育休取得制度は、22年4月、企業は従業員へ育休取得ができることを証明、また企業に従業員への取得促進を義務化した。同年10月には新たに「産後パパ育休（出生時育児休業）」が施行されたことなどから男性の育休取得の推進が広く浸透してきた。

05年に男性育休を取得、企業のワークライフバランスを進める東レ経営研究所の宮原淳二部長がこう述べる。

「私が半年間の育児休業を取得した当時、男性の育休取得は0.5％でした。それが今や100倍近い40％以上の男性が取得するまで広がりました。私の所属する東レではほぼ8割の男性が育休を取得しています」

そのうえでこう語る。

「共働きの夫婦が増え、育児と家事の負担を夫婦で分かち合うことで男女とも仕事と育児の両立が欠かせなくなっています。また、産後の1カ月にさまざまなストレスに直面し、育児ノイローゼから産後うつを発症する女性が10％の確率であるといわれています。母体が回復するまでの産後1カ月間は、女性を支える男性のサポートが不可欠です」

育児休業を開始した男女のうち「産後パパ育休」を取得した人は60.6％。男性の育児・家事への参画は確実に増えてきているのだ。

東証プライムの企業は男性社員の育児休業取得に前向きな企業が多く、育休を取得した男性社員への優遇措置も多く見られる。

三井住友海上火災保険は、社員が育児休業を取得する際に、職場の人数規模に応じて本人を除き職場全員に最大10万円の一時金「育休職場応援手当」を給付している。沖電気（OKI）では、育休取得社員の業務を円滑に行えるよう支援した社員に10万円を支給する「育休サポート報奨金」を導入。野村証券は1カ月以上の育休を取得した社員に「育休取得奨励金」として年間基本給の1割を支給している。サッポロビールは育休取得社員の業務を引き継ぐ社員に、業務量に応じポイントを付与し、ボーナスに加算している。

育休取得は取得した社員の業務の補充が課題だったが、育休を取得しやすい企業環境は休む社員の気持ちを楽にさせ、企業の生産性を高めることにつながる。

（ジャーナリスト・木野活明）