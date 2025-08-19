アタランタがザレフスキ獲得を正式発表！…インテルは6月に買取OP行使も約29億円で売却
アタランタは18日、インテルからポーランド代表MFニコラ・ザレフスキが完全移籍加入することを発表した。背番号は「59」に決定している。
イタリアメディア『スカイスポーツ』によると、契約期間は2029年6月30日までの4年間で2年間の延長オプションも付随している模様。移籍金として1700万ユーロ（約29億円）がインテルに支払われたようだ。アタランタにとっては今夏5人目の完全移籍加入選手となっている。
現在23歳のザレフスキはローマの下部組織出身で、2020−21シーズンにトップチームデビューを飾った。徐々に頭角を表し、公式戦通算123試合出場2ゴール9アシストという成績を残すと、今年2月にはインテルへ買い取りオプション付きレンタルで加入。約半年間で公式戦17試合に出場し1ゴール1アシストをマークし、6月に650万ユーロ（約11億円）の買い取りオプション行使が発表されたばかりだった。
また、2021年9月に19歳でデビューを飾ったポーランド代表ではここまで国際Aマッチ通算29試合に出場し3ゴール7アシストを記録。FIFAワールドカップカタール2022やEURO2024にも出場している。
【動画】アタランタがザレフスキ獲得を発表！
Clock's ticking... our new number 59 is here 🕰️🇵🇱#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/7TcPY3GgFy— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025