「てつや幸せだなぁ」峯岸みなみ、前田敦子が自宅へ！ 「あっちゃんとてっちゃんがご対面したのか」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは8月17日、自身のInstagramを更新。同じく元AKB48の前田敦子さんが自宅を訪れたことを報告し、さまざまな声が寄せられています。
【写真】峯岸みなみ＆東海・てつや宅を訪れた前田敦子
ファンからは「えええ、あっちゃんとてっちゃんがご対面したのか。。。」「みなみちゃんを通じてアイドルがちょくちょく家に呼べるてつや幸せだなぁ」「推しと結婚したことでてっちゃんの交流の幅も広がったね」「トップYouTuberグループが住んでてトップアイドルグループの黄金期メンバーがよく遊びに来る街ってなんなの笑」などの声が。ほかにも「あっちゃんが小柳津家に居る」「あつみぃ、最高！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「あっちゃん、岡崎に来てくれてありがとう！」峯岸さんは「あっちゃん、岡崎に来てくれてありがとう！」とつづり、5枚の写真を投稿。前田さんが、峯岸さんと夫で東海オンエアのてつやさんが住む愛知県岡崎市を訪れたことを明かしました。5枚目では、前田さんが峯岸さんとてつやさんの自宅でくつろぐ様子も写っています。また、「お仕事もお母さんもいっぱい頑張ってるあっちゃんと、お母さん譲りの動物大好き心優しい息子くん！ またふらっと遊びにきてね〜〜」とあり、前田さんは息子を連れて訪れたようです。
前田さんも「みいちゃんに会いに念願の初岡崎」と報告前田さんは12日、自身のInstagramを更新。「少し前、みいちゃんに会いに念願の初岡崎」と、岡崎市を訪れたことを報告し、ファンからは「あっちゃん岡崎に!?」「岡崎も多分あっちゃんに来てもらえると思ってなかったと思います」といった反響が寄せられていました。次に峯岸さんとてつやさんの家を訪れるのは、一体誰なのでしょうか。
