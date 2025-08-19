明日の『あんぱん』“嵩”北村匠海、“健太郎”高橋文哉に頼まれ出演した番組でガチガチに緊張
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「手のひらを太陽に」（第103回）が8月20日に放送される。
【写真】嵩（北村匠海）はテレビ番組に出演
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第103回あらすじ
嵩は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第1回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶがテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためいてしまう…。
それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
