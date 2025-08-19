「もう義実家には行きません」38歳教員妻がセパレート帰省に踏み切ったワケと3年後に直面した〈実家じまい〉の現実

実家への帰省は、多くの家庭にとって年中行事のひとつ。けれど「義実家の衛生感覚が合わない」「片付けが進まず汚屋敷化している」など、帰省がストレスの原因になるケースも少なくありません。地方都市で暮らす榊真紀さん（仮名・38歳）は、義実家の生活習慣にどうしてもなじめず、3年前から夫と別々に帰る「セパレート帰省」を選びました。さらに最近では、義実家の“汚屋敷化”が進み、将来的な「実家じまい」の課題とも向き合わざるを得なくなっています。同じように帰省に悩みを抱える人も多いはずです。ここからは、真紀さんがどのように判断し、どんな工夫で義実家との関係を続けているのか、その選択を見ていきましょう。

セパレート帰省に踏み切った理由

地方都市で暮らす榊真紀さん（仮名・38歳）は、7歳の娘と夫との3人家族です。真紀さんも夫も小学校の教員をしています。

真紀さんと夫は学生時代の同級生で、両方の実家も同じ県内にあります。しかしここ3年ほどは、それぞれの実家に別々に帰る「セパレート帰省」を続けています。

結婚して10年。以前は、お盆は夫の実家、年末は夫の実家で年越しをして、年明け2日か3日に真紀さんの実家に帰るのが習慣でした。しかし3年前、ある理由からセパレート帰省に踏み切りました。

同じ県内と言っても、夫の実家は真紀さんの住む街から車で2時間ほど。義両親とは程よい距離感を保っていましたが、真紀さんにはどうしても受け入れられないことがありました。それは義実家の「衛生感覚」です。

義実家では毎回、テーブルいっぱいの料理で歓迎してくれるものの、残った料理をそのまま放置し、翌日も食べるのが常でした。真紀さんは「もったいないのでラップして冷蔵庫に入れますね」と片付けていましたが、義両親は「明日も食べるからそのままでいい」と気にしない様子。頻繁に他人の家の冷蔵庫を開けるのもしんどくなっていきました。

また、お風呂場のバスマットがあまり替えられていなかったり、バスタオルを数日使い回していたりと、真紀さんには「あり得ない」と思えることが続きました。ここ数年は自宅からタオルを持参し、毎回洗濯機を借りていましたが、いちいちお伺いを立てて洗濯するのにも「疲れてしまった」と言います。

さらに、部屋の掃除が行き届いていないのも気になりました。義両親に許可を得て真紀さんが掃除をしていたのですが、後日「真紀さんは神経質すぎるのでは」と義母と義妹が話しているのを偶然、耳にし、気持ちが一気に冷めてしまいました。

決定的だったのは4年前の帰省です。帰宅後、娘が「腕がかゆい」と訴え、腕や足に赤い発疹が出ていました。真紀さんは「義実家で虫に刺されたに違いない」と直感し、ついに「もう義実家には行かない」と宣言。娘が泣きじゃくる姿を見た夫も「仕方ない」と渋々同意しました。

その後、お盆はそれぞれの実家に帰省するスタイルが定着。お正月だけは家族3人で義実家を日帰り訪問する程度になっています。

気になる義実家の汚屋敷化

ただ最近気になっているのが、義実家の「汚部屋化」、いや「汚屋敷化」です。以前は掃除の行き届かなさ程度でしたが、ここ数年は通販で買った品物や家電が積み上がり、生活空間を圧迫しているのが目に見えてわかるようになりました。家の外にもダンボールや不用品が積み上がっています。

義妹や夫もさすがに危機感を覚えたようで、「これはまずい」と話し合う機会が増えました。大きなきっかけとなったのが、お盆前に義父が居間に置いてあったトレーニングマシンにつまずいて転んだこと。大事には至りませんでしたが、義実家の片付けや今後の家の扱いを真剣に考える機会となりました。

実家処分にかかる費用は「50〜100万円」が最多

株式会社すむたすが実家じまい経験者2,221人に行った調査によると、実家の処分で最も苦労したのは「部屋の片付け（ものの整理・処分）」で46.8％。「途中で諦めて業者に依頼した」という声も少なくありません。続いて2位は「税金や登記など法的手続き」、3位は「不動産会社の選定」でした。

また「事前にやっておけばよかったこと」としては、「処分にかかる費用を確認しておく」が43.3％で最多。2位は「親と一緒にものの整理・処分をしておく」でした。実家処分にかかる費用としては「50〜100万円」と答えた人が27.5％で最も多くなっています。

真紀さん一家も義妹一家もすでに自宅を構えているため、義両親が亡くなった後は実家を処分することになるだろうと考えています。このままでいくと義実家の物を片付けるだけでも時間と費用がかかるのは目に見えています。

そこで「今のうちに不要なものは少しずつ片付けよう」と義妹一家とも話し合い、義両親の終活を手伝うことにしました。真紀さん自身も、義実家の「汚屋敷化」によって義両親の健康が心配だったため、異論はありませんでした。また、大雑把なところを除けば義両親とはうまく付き合っていたため、セパレート帰省によって娘と義両親が会う機会が減っていたのも内心心苦しく思っていました。

早速、通販関連で定期便など取っていないかを確認し、不要な定期便やサブスクを解約しました。それだけでも心の負担が少し軽くなりました。

正直、片道2時間かかる義実家への訪問は負担ですが、後々のことを考えれば今から取り掛かったほうがいいだろうと判断した真紀さん一家。今後は義妹一家とも連絡をとりながら、休みを利用して義両親が元気なうちに義実家の片付けを進めていく予定です。

