4児の母でタレントの平愛梨（40）が、夫でサッカー日本代表・長友佑都選手（38）のためにつくった試合前の食事を公開した。

【映像】平愛梨が作った４兄弟バラバラの朝食

2017年に長友選手と結婚し、4人の男の子の育児に奮闘している平。Instagramでは、子どもたちの好みに合わせ、それぞれ違うメニューで用意した朝食や、長男のバンビーノくんが、夜ご飯を作ってくれる姿、長友選手の出場する試合に、家族みんなで応援へ行った様子など、日常について発信してきた。

長友佑都選手のために作った試合前の昼食

2025年8月18日には、家族のお昼ごはんを公開。「みんなのお昼ごはん 自分に全く自信のない私ではあるけれど唯一、自分で褒める!としたら、夫の試合前に作るごはん『◯時に食べるから宜しく!』と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがないｗ)自分でもコレだけに関しては本当に不思議)」と、つづり子どもたち、平、そして長友選手のために作った食事を公開している。

この投稿にファンからは「旦那様への愛が、不思議な力を発揮するのですね！ブラボー」「すごくお忙しいのに、丁寧で彩り綺麗なご飯ホント完璧すぎます！」「愛のこもった美味しそうなご飯」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）