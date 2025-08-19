【かみむら牧場】小学生限定で食べ放題のコースがどれでも1098円に。《8月20日から31日まで》

ワタミとカミチクグループの合弁会社ワタミカミチクが展開する「かみむら牧場」は、2025年8月20日から31日までの12日間限定で、小学生はすべての食べ放題コースが1098円で楽しめる『幸せの夏休みラストウィーク！』キャンペーンを実施します。

最大1421円もおトクに

8月20日から31日までの期間中、すべての食べ放題コースで小学生料金が1098円で販売されます。

夏休みの思い出作りにもぴったりのキャンペーンです。

・和牛マニアコース

A5ランク以上の鹿児島和牛や牛タンも食べ放題のコースです。

価格は、一般5038円／小学生2519円→キャンペーン価格1098円に。／幼児は無料です。

・かみむら牧場コース

国産プレミアム黒牛や牛タンも食べ放題対象となるコースです。

価格は、一般4488円／小学生2244円→キャンペーン価格1098円に。／幼児は無料です。

・ジャストミートコース

「かみむら牧場」が厳選した『プレミアム5』が食べ放題となるコースです。

価格は、一般3718円／小学生1859円→キャンペーン価格1098円に。／幼児は無料です。

・カジュアルコース

気軽に食べ放題を楽しめるコースです。

価格は、一般3278円／小学生1639円→キャンペーン価格1098円に。／幼児は無料です。

『幸せの夏休みラストウィーク！』キャンペーンは、全国のかみむら牧場12店舗で実施されます。

京急蒲田第一京浜側道店／守口南寺方店／府中店／堺もず泉北1号線店／城北黒川店／八千代成田街道店／八尾外環店／横浜鶴見駒岡店／上尾店／福重拾六町店／船橋宮本店／ららぽーと福岡店

なお、かみむら牧場ららぽーと福岡店はコース料金の金額が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部