TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a
2025年08月19日07時10分発表

【写真を見る】【台風情報】近く台風12号が発生し沖縄付近を北上…台風のたまごの今後の進路と勢力を詳しく　全国の週間天気は　気象庁発表

19日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    那覇市の南約210km
中心位置    北緯24度20分 (24.3度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    久米島の北約50km
予報円の中心    北緯26度40分 (26.7度)
東経126度55分 (126.9度)
進行方向、速さ    北 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

20日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    東シナ海
予報円の中心    北緯28度40分 (28.7度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ    北 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

21日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    九州の西
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経126度05分 (126.1度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    200 km (110 NM)

■全国の週間天気（画像）