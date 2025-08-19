【台風情報】近く台風12号が発生し沖縄付近を北上…台風のたまごの今後の進路と勢力を詳しく 全国の週間天気は 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年08月19日07時10分発表
19日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 那覇市の南約210km
中心位置 北緯24度20分 (24.3度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1008 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
19日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 久米島の北約50km
予報円の中心 北緯26度40分 (26.7度)
東経126度55分 (126.9度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
20日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯28度40分 (28.7度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
21日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 九州の西
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経126度05分 (126.1度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)
■全国の週間天気（画像）