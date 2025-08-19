トヨタの「“斬新”オープンカー」がスゴかった！ “旧車風”リアスポイラー＆丸目3灯テールランプ採用！ 「A80」オマージュした「スープラ スポーツトップ」米国仕様とは！

“旧車風”リアスポイラー＆丸目3灯テールランプ採用！

「GRスープラ」は、トヨタのスポーツモデルブランド「GR」の一台として2019年にデビューしたスポーツカーです。

スタイリッシュなデザインと高い走行性能を併せ持つ一台として、日本はもちろん海外でも支持されています。

【画像】超カッコいい！ これがオープン仕様の「スープラ」です！（30枚以上）

このGRスープラのボディタイプは「クーペ」ですが、実は「スポーツトップ」というオープン仕様が存在していました。

SEMAショー2021に米国トヨタが出展した「GR スープラ スポーツトップ」

現行モデルは「スープラ」としては5代目に当たり、トヨタのスポーツモデルブランド「GR」の専売車種であることから、GRスープラという商品名（正式登録名は「トヨタ・スープラ」）が付けられています。

ボディサイズは全長4380mm×全幅1865mm×全高1295mm-1290mm。BMWと共同開発という形で生み出され、エンジンやプラットフォームはBMWのオープンカー「Z4」と同じものを使用しているのが特徴です。

スープラの3代目「A70型」や4代目「A80型」にはエアロトップというオープンモデルが存在しましたが、GRスープラには設定されていません。

しかし、2021年にアメリカで開催された「SEMAショー（Specialty Equipment Market Association）」に、まさかのオープン仕様の「GRスープラ スポーツトップ」が登場したのです。

SEMAショーに展示されたオープン仕様のGRスープラ スポーツトップは、米国トヨタがカスタムを手掛けた一台。脱着式のスポーツルーフが取り付けられており、ルーフを外すことでタルガトップになる仕組みです。

タルガトップのスープラといえばA80型が有名ですが、実はGRスープラ スポーツトップはA80型のタルガトップ仕様をオマージュして作られています。

そのため、スポーツルーフ以外のエクステリアにも、A80型をイメージしたパーツが取り付けられていました。

例えば特徴的なのがアーチ型のリアスポイラー。A80型の象徴ともいえるパーツですが、これを見事に再現しています。

他にも、ディフューザーや丸目3灯式テールランプといった、A80型を思わせるパーツを装備しました。

実は北米トヨタは、2019年のSEMAショーでA80型オマージュの「GRスープラ ヘリテージエディション」を出展。

スポーツトップはその発展型として生み出された一台ということもあり、タルガトップ以外にもA80型をイメージさせるカスタムが施されたのです。

※ ※ ※

もともとGRスープラのオープン仕様を望む声が多く、海外ではセルフでカスタムするユーザーもいるほど。

そのため、GRスープラ スポーツトップの市販化が期待されましたが、あくまで「ワンオフモデル」として製作されただけで現在までに市販化は実現していません。

残念ながらGRスープラは2026年春に生産終了となることが決まり、「A90ファイナルエディション」まで発表されています。

現行モデルでこれからオープン仕様が発表される可能性は低く、次期モデルに期待したいところでしょう。