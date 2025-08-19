芸能界を引退した中居正広氏（53）が18日、53歳の誕生日を迎えた。事前に告知していた有料ファンクラブサイト「中居ヅラ あの子たちに・・・、」は同日の午後11時59分をもって完全閉鎖した。

一方で、中居の公式サイト「のんびりなかい」は現存のまま。X（旧ツイッター）では中居氏を応援するファンの呼称「中居ヅラ」たちが書き込みを続けた。

「プロフィールの部屋見られる スルメさんにメッセージエラーになるけど書き込み画面立ち上がる！ のんびりなかいこのままいこう！ 出発進行」「FCサイト（有料）＝中居ヅラの部屋はクローズするが、他はそのまま残すのでは？と思っていたけれど、やはりそうするようですね。FCサイトは閉鎖するという話で、のんびりなかいサイトを閉鎖するとは明言していなかったので」などと書き込まれていた。18日当日は中居氏の誕生日を祝うハッシュタグ「#中居正広53回目誕生祭_0818」を含む投稿が相次いでいた。

「中居ヅラ あの子たちに・・・、」は2月19日に終了を迎えた。サイト運営は会員向けに「これまでの、ほんの気持ちをこめて、とても短いものですが、動画を更新いたしました」と報告し、感謝を伝えた。動画では、中居氏の顔をしたキャラクターが青空に向かって1人ずつ消えていき、最後に残った1人が太陽に向かって手を振る。その後画面が切り替わり、実際の人間の手が現れて、5本の指がはっきり分かるように手を振る、という内容だった。

「のんびりなかい」では今年1月に芸能界引退を発表した声明を掲載。「今後も、様々な問題、調査に対して真摯に向き合い、誠意をもって対応して参ります。全責任は私個人にあります。これだけたくさんの人々にご迷惑をおかけし、損失を被らせてしまったことに申し訳ない思いでなりません。そして、改めて、相手さまに対しても心より謝罪申し上げます。関係者各位の皆さま、ご迷惑をおかけしました。重ねて、お詫び申し上げます。大変、タ大変申し訳ございませんでした。37年間、ありがとうございました。さようなら...。」などとつづっている。