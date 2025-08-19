Image: akebims

長時間のスマホ操作で、首や肩に負担がかかっていると感じることはありませんか。そんなお悩みに、「SYANTO Ring Connect」は吊るすという新しい発想でアプローチします。

スマホを指先で引っ掛けるように持つ構造。これが思った以上にラクなんです。自然と背筋が伸びるような感覚をサポートしてくれるのは、ちょっと新鮮。さっそく製品の特長を紐解いていきます。

そもそも何がそんなにすごいの？

「ただのスマホリングじゃないの？」と思った方。そう思うのも無理はありません。

でもこの「SYANTO Ring Connect」、身体とテクノロジーの接点を真剣に考えたプロダクトなんです。

持ち手は軽く添えるだけでOK

設計したのは、国家資格を持つ鍼灸師です。

最大の特長: 底面にリングを配置する特許構造を採用しています。

姿勢をサポート: 底面で支えることでスマホ画面が自然と垂直に近づき、姿勢が起きやすくなることを目指した仕組みです。

負担軽減: 指はスマホの背面に添えるだけで操作できるため、余計な力が入りにくくなります。

幅広いケース/デバイスに対応

取り付けも簡単で、スマホケースの充電口からシートを差し込むだけです。幅広いケースに対応しており、iPhone／Android／iPadを問わず、様々な端末で使用できるのも魅力です。

お気に入りのスマホ周辺アイテムと相性バッチリ

底面に配置されているので、MagSafe充電や車載ホルダーといった背面アクセサリとの併用も可能です。またストラップホールも付いているので、お好みのストラップと組み合わせて使うのも良さそうです。

上質な鹿革を採用

使いやすさだけじゃなく、素材へのこだわりも圧巻です。

薄さ0.6mm、わずか5.6g。なのに頼れる安心感

超軽量・高強度: わずか0.6mmの薄さ・5.6gの軽さながら、1cmあたり20kg以上の引き裂き強度と引っ張り強度を持つ超強力シートを採用。日常生活の邪魔にならない薄さと、頼りがいを両立しているんです。

実は社会貢献にも？

素材の一部には、広島の猟師と提携した鹿革（ジビエレザー）が使われています。柔らかく、上質な肌触りが特長です。

この鹿革、野生動物の過剰繁殖という社会課題解決のために有効活用された資源。「SYANTO Ring Connect」を選ぶことで、サステナブルな未来づくりに参加していることになるのも嬉しいです。

従来のスマホリングが抱えがちだった課題の解決を目指し、姿勢のサポートも考慮されている「SYANTO Ring Connect」。特に、今のスマホリングにちょっと不満を感じている方は、薄くて軽いのに頼りになる次世代スマホリングをぜひ一度チェックしてみてください。キャンペーンはもうすぐ終了です。

