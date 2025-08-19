Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤¬ËÉ±Ò6Ï¢ÇÆ·è¤á¤ë¤«¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¤«¡ª¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡É½¡ÁüÂÐ¶É»Ï¤Þ¤ë¡¿¾´ý¡¦²¦°ÌÀïÂè4¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÂè4¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢6Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦°Ì¤¬3Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶É¤Ç·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ²¦°ÌVS±ÊÀ¥¶åÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÂè4¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£Âè4¶É¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢½¡Áü»Ô¤ÎÁí¹çÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡£Ì¾¾Î¤Î¡Ö¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢½¡Áü»Ô¤Î²Ö¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥æ¥ê¡É¤È»ÔÌÚ¤Î¡È¥¯¥¹¥Î¥¡É¤«¤éÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤¬3Ï¢¾¡¤È¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¶É¤ÏÂÐ¶É1ÆüÌÜ¤ËÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¤¹¤ëÇÈÍð¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é¡¢»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤ÇÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤¿Æ£°æ²¦°Ì¤¬Àè¾¡¡£Â³¤¯Âè2¶É¤Ç¤Ï¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÆ£°æ²¦°Ì¤Î¶Ì¤¬¡ÖÂÇ¤ÁÊâµÍ¤á¡×¤Î·Á¤ÇÂ¨µÍ¤ß¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î29¡¦30Æü¤ËËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3¶É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2¶É¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢Àè¼êÌðÁÒ¡¢¸å¼ê´çÌÚ¤Î»ýµ×Àï¤Ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ÎËö¤Ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¼õ¤±Î®¤¹¤è¤¦¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼ê¤ò½Å¤Í¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¡£Àè¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¼åÅÀ¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹¶¤á¤¤ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Â¶¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ËÜ¶É¤¬·èÃå¶É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ä©Àï¼Ô¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê·ãÀï¤¬Â³¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£·ãÀïÉ¬»ê¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÏÆ£°æ²¦°Ì¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë