¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING.¡Ê40¡Ë¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤¤¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¿åÃå¤¬»÷¹ç¤¦40ºÐ¤Ï»ä¤À¤±¡×GENKING.¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯5·î¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÀÒ¤ÎÀÊÌ¤¬½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿GENKING.¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿åÃå¤¬»÷¹ç¤¦40ºÐ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç»ä¤À¤±¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î18Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHawaii photo dump¡£ÂçÀÚ¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¥¹¥Æ¥¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÆî¹ñ»÷¹ç¤¤¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¶»¸µ¤ÎÆü¾Æ¤±¤Î¤¢¤È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë