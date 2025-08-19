timelesz菊池風磨、初のソロ写真集決定 30歳記念刊行&初回版豪華特典も公開【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/19】timeleszの菊池風磨が、30歳を記念とした自身初となるソロ写真集「菊池風磨 30th Anniversary 写真集（仮）」（集英社）を2026年2月7日に発売することが決定した。
【写真】菊池風磨の美腹筋
2011年にSexy Zoneの一員としてデビュー、音楽業のみならず映画やドラマ、舞台などにも数多く出演、バラエティ番組でも活躍、とマルチに活動を続ける菊池。2024年から2025年にかけ自身とグループで発案・企画し、新たな仲間を探すオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）を実施、社会現象を巻き起こすなど、常に進化を止めない姿が話題となった。
そんな菊池が2025年3月7日、30歳に。新メンバーとの活動も開始、自身も節目を迎える30歳イヤーは記念であり、記憶にも残しておきたい1年。そんな特別な年に、菊池にとって初めてのソロ写真集、そして“超豪華特典”が付いたプレミアムBOX【初回限定版】を発売する。（modelpress編集部）
30歳というアニバーサリーな年に、人生初のソロ写真集を実施することができて、私自身非常に楽しみで喜ばしく思っております。
並びにファンの方々、この企画のために集結いただいた心強いMOREチームの方々にも感謝しております。通常版写真集は様々な角度から私、菊池をご覧になっていただければと思っているので、ありのままの自分をさらけ出したつもりです。“大人の夏休み”、“内に秘める想いや欲”をテーマに、30歳の菊池を存分に味わってもらえたらという思いで、とある場所で撮影してきました。
ファンの皆様はもちろん、少しだけ私に興味があるかも……という方々にも手に取っていただけますと非常に嬉しいです。
そして、今回は通常版写真集に加えて、予約でしか手に入らない豪華特典付きのBOX版【初回限定版】の発売も決定いたしました！
初の試みである写真集に加え、さらにやってみたいことの一つが叶いました。ひとえに皆様のおかげでございます。
BOX版には、こちらでしか手に入らない「秘密のミニ写真集」、「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、「BOX購入者の方々に向けた特別な直筆メッセージ入りポストカード」が特典として入っています！
あえて2回言わせていただきます、予約でしかBOX版はゲットすることができないので、チェックいただけますと嬉しいです。
Instagram、Xでの情報も随時発信される予定なので、ぜひご覧ください！
菊池の30歳イヤーを記念した、自身初のソロ写真集。30歳を迎えた菊池の色気と大人っぽさ、内側に秘める欲…。ありのままの姿を、ALL海外ロケで撮りおろし（撮影場所は写真集公式SNSにて追って発表）。一緒に旅をしている気分になれるような、旅情を堪能できるビジュアルはもちろん、今改めて知りたい、菊池の30年が丸わかりできる読みごたえたっぷりの“超ロングインタビュー”＆年表を詰め込んだメモリアルな写真集となっている。
ソロ写真集の限定カバー版に加え、“超豪華特典”を詰め込んだBOX【初回限定版】を予約限定販売で刊行。
【1. “秘密のもう1冊の”ミニ写真集 （A5サイズ・48ページ予定）】
ソロ写真集のムードとはうってかわった“甘くて照れちゃうような”菊池を詰め込んだもう1冊のミニ写真集。特別な30歳の1年（四季）をテーマに、さまざまな菊池の姿を楽しめる内容となっている。また、ハードカバーとなっており、特別感のあるこだわりのつまった仕立てを予定している。
【2.GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS （名刺サイズカード×31枚・箱入り）】
菊池のインスタグラムアカウントで実施されている「＃寝起き手書きチャレンジ」をビジュアル化したら？をテーマに、色々なシチュエーションの“朝風磨”を、特別に31通り撮りおろし。日めくりカレンダーにするもよし、お気に入りの1枚をスマホケースなどにはさんでもよし、な眼福アイテム。
【3.本人の手書きメッセージ入りポストカード】
ソロ写真集の撮影で訪れた“とある場所”から、BOX購入者の方へ菊池からの特別な手紙が。本人の直筆メッセージとスペシャルなビジュアルがプリントされる。
【4.本人監修のデザインBOX】
デザイン案の構成から内容まで本人が監修したスペシャルなBOX。
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨の美腹筋
◆菊池風磨、初のソロ写真集決定
2011年にSexy Zoneの一員としてデビュー、音楽業のみならず映画やドラマ、舞台などにも数多く出演、バラエティ番組でも活躍、とマルチに活動を続ける菊池。2024年から2025年にかけ自身とグループで発案・企画し、新たな仲間を探すオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）を実施、社会現象を巻き起こすなど、常に進化を止めない姿が話題となった。
◆菊池風磨コメント
30歳というアニバーサリーな年に、人生初のソロ写真集を実施することができて、私自身非常に楽しみで喜ばしく思っております。
並びにファンの方々、この企画のために集結いただいた心強いMOREチームの方々にも感謝しております。通常版写真集は様々な角度から私、菊池をご覧になっていただければと思っているので、ありのままの自分をさらけ出したつもりです。“大人の夏休み”、“内に秘める想いや欲”をテーマに、30歳の菊池を存分に味わってもらえたらという思いで、とある場所で撮影してきました。
ファンの皆様はもちろん、少しだけ私に興味があるかも……という方々にも手に取っていただけますと非常に嬉しいです。
そして、今回は通常版写真集に加えて、予約でしか手に入らない豪華特典付きのBOX版【初回限定版】の発売も決定いたしました！
初の試みである写真集に加え、さらにやってみたいことの一つが叶いました。ひとえに皆様のおかげでございます。
BOX版には、こちらでしか手に入らない「秘密のミニ写真集」、「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、「BOX購入者の方々に向けた特別な直筆メッセージ入りポストカード」が特典として入っています！
あえて2回言わせていただきます、予約でしかBOX版はゲットすることができないので、チェックいただけますと嬉しいです。
Instagram、Xでの情報も随時発信される予定なので、ぜひご覧ください！
◆「菊池風磨 30th Anniversary 写真集（仮）」
菊池の30歳イヤーを記念した、自身初のソロ写真集。30歳を迎えた菊池の色気と大人っぽさ、内側に秘める欲…。ありのままの姿を、ALL海外ロケで撮りおろし（撮影場所は写真集公式SNSにて追って発表）。一緒に旅をしている気分になれるような、旅情を堪能できるビジュアルはもちろん、今改めて知りたい、菊池の30年が丸わかりできる読みごたえたっぷりの“超ロングインタビュー”＆年表を詰め込んだメモリアルな写真集となっている。
◆「菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX （仮）【初回限定版】」
ソロ写真集の限定カバー版に加え、“超豪華特典”を詰め込んだBOX【初回限定版】を予約限定販売で刊行。
【1. “秘密のもう1冊の”ミニ写真集 （A5サイズ・48ページ予定）】
ソロ写真集のムードとはうってかわった“甘くて照れちゃうような”菊池を詰め込んだもう1冊のミニ写真集。特別な30歳の1年（四季）をテーマに、さまざまな菊池の姿を楽しめる内容となっている。また、ハードカバーとなっており、特別感のあるこだわりのつまった仕立てを予定している。
【2.GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS （名刺サイズカード×31枚・箱入り）】
菊池のインスタグラムアカウントで実施されている「＃寝起き手書きチャレンジ」をビジュアル化したら？をテーマに、色々なシチュエーションの“朝風磨”を、特別に31通り撮りおろし。日めくりカレンダーにするもよし、お気に入りの1枚をスマホケースなどにはさんでもよし、な眼福アイテム。
【3.本人の手書きメッセージ入りポストカード】
ソロ写真集の撮影で訪れた“とある場所”から、BOX購入者の方へ菊池からの特別な手紙が。本人の直筆メッセージとスペシャルなビジュアルがプリントされる。
【4.本人監修のデザインBOX】
デザイン案の構成から内容まで本人が監修したスペシャルなBOX。
【Not Sponsored 記事】