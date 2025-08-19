　大友愛さん

　バレーボール女子元日本代表の大友愛さんが１８日に自身のインスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えた愛娘で同日本代表の秋元美空を祝福した。「１９歳になったｍｉｋｕ　大好きな桃のケーキでお祝い」などとし、「これからも　挑戦できる環境に感謝して　自分の可能性を信じて　美空らしく　美空の道を♡　いつだって味方」とエールを送った。

　大友さんは「ｍｉｋｕのｍａｍａになると決めた日からもぅ２０年か」と振り返り「一緒に歩んできた道は大切なタカラモノ　色んな人に支えられ　そして、応援してもらえる　時には厳しい言葉もあるけど　全部意味があるよね」とこれまでの日々を懐かしんだ。

　難産だった出産時のエピソードも記し「８月１８日に産みたーいってｍａｍａの気持ちを察したのか　１６：２４に産まれてきたんょ　とゆー事で　１６：２４にｕｐしてみた」と大友さん。フォロワーからは「泣ける　みくちゃんもママもおめでとうございます」などと母娘への祝福メッセージが届いたほか、娘を思う大友さんに「ママの愛…素晴らしいですね」「親子の姿が本当に最高です」などのコメントも。「出産体験記がリアル…母の愛、素敵です」という声もあった。