バレーボール女子元日本代表の大友愛さんが１８日に自身のインスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えた愛娘で同日本代表の秋元美空を祝福した。「１９歳になったｍｉｋｕ 大好きな桃のケーキでお祝い」などとし、「これからも 挑戦できる環境に感謝して 自分の可能性を信じて 美空らしく 美空の道を♡ いつだって味方」とエールを送った。

大友さんは「ｍｉｋｕのｍａｍａになると決めた日からもぅ２０年か」と振り返り「一緒に歩んできた道は大切なタカラモノ 色んな人に支えられ そして、応援してもらえる 時には厳しい言葉もあるけど 全部意味があるよね」とこれまでの日々を懐かしんだ。

難産だった出産時のエピソードも記し「８月１８日に産みたーいってｍａｍａの気持ちを察したのか １６：２４に産まれてきたんょ とゆー事で １６：２４にｕｐしてみた」と大友さん。フォロワーからは「泣ける みくちゃんもママもおめでとうございます」などと母娘への祝福メッセージが届いたほか、娘を思う大友さんに「ママの愛…素晴らしいですね」「親子の姿が本当に最高です」などのコメントも。「出産体験記がリアル…母の愛、素敵です」という声もあった。