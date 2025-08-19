

檀れい

松平健、檀れい、コロッケ、久本雅美が18日、都内で行われた『大逆転！戦国武将誉賑』製作発表会見に出席した。

2023年に大好評を博した『大逆転！大江戸桜誉賑』に続く、“大逆転！シリーズ”第２弾。戦国時代を舞台に繰り広げられる。

織田信長（松平健）の妻・お濃を演じる檀れい。「毎日が楽しくてお稽古場から大笑いしておりました」と前作を振り返りつつ、無茶ぶりが展開される舞台で「どんな無茶ぶりが来ようとも楽しんで頂けるなら頑張りたいと思います」と意気込んだ。

前作でも稽古場から楽しかったと話す檀。この日の会見の打ち合わせでも笑いが絶えなかったようで「静かにして下さい、なかに聞こえますよ！

と言われているのに、大きな声で笑って。４人でいるとずっと笑って、ずっと喋っています。そのなかで松平さんは微笑んで温かい空気に包まれて。たぶん今回も毎日おなかを抱えて笑って笑いジワが増えそうなそんな日々になりそうです」とにっこり。

会見では、報道陣とコロッケのモノマネのかけあいも見られ、大笑いで見ていた檀。フォトセッションでは、目が合ったコロッケにふいに顔芸をされて「キャハハハ」と大声を上げて爆笑していた。

なお、本作は、今年９月〜10月に東京・明治座、11月には大阪・新歌舞伎座で上演される。