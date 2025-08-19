繰り返す日焼けで“黒目に膜”が… 紫外線で失明リスクも【医師解説】

目にさまざまな害を与えると言われる紫外線。外出するときにはサングラスをかけるなどして、目を保護している人もいると思います。一体、紫外線はどれくらい目に悪いのでしょうか？ どのような健康被害が生じるのかや、紫外線の影響による慢性疾患はあるのかなどについて、坂西眼科医院院長、並びに順天堂大学医学部附属浦安病院講師を務める坂西先生に教えてもらいました。

監修医師：

坂西 良仁（坂西眼科医院）

2006年3月順天堂大学医学部卒業。2008年順天堂大学医学部附属浦安病院眼科入局、順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京歯科大学市川総合病院、順天堂大学医学部附属浦安病院助教、順天堂大学医学部附属浦安病院准教授、Washington University in St. Louis、坂西眼科医院、順天堂大学医学部附属浦安病院講師（兼任）を経て、2024年5月医療法人社団三光会坂西眼科医院院長就任。

編集部

紫外線による慢性的な影響はどのような症状が見られるのですか？

坂西先生

繰り返し紫外線を浴びたり、長時間強い紫外線にさらされたりすると、慢性的な障害が起こります。代表的な障害としては瞼裂斑（けんれつはん）、翼状片（よくじょうへん）、白内障、加齢黄斑変性などが挙げられます。

編集部

それぞれ具体的に教えてください。

坂西先生

瞼裂斑とは、白目の上に茶色い斑点ができたり、隆起物が見られたりする状態のことをいいます。両目に見られることが多いのですが、自覚症状はほとんどありません。ただし炎症を起こし、充血や異物感を覚えることがあります。

編集部

翼状片とはなんですか？

坂西先生

翼状片とは白目の組織が異常に増殖して黒目の方へ伸びてくる疾患のことです。紫外線を浴びて瞼裂斑や翼状片が発症するとされています。

編集部

翼状片はどのような症状が見られるのですか？

坂西先生

異物感を覚えたり、見づらさが出てきたりします。治療をするには異常な組織を切除する必要があります。

編集部

次に、白内障とはどのような疾患ですか？

坂西先生

目の中でレンズの働きをしている水晶体が濁ることにより、見えにくくなる疾患です。なぜ水晶体が濁るのかというと、加齢の影響がよく知られていますが、それ以外にも水晶体は紫外線を吸収することによってタンパク質が変性するためで、それにより濁りが生じて見えにくくなるのです。白内障を放置することにより見えづらさが進行し、いずれ失明に近い状態になることもあるため、注意が必要です。

編集部

加齢黄斑変性とはどのような疾患ですか？

坂西先生

紫外線を多く浴びることにより、目のなかの最も大事な黄斑という部位に、本来は存在しない、悪い血管が生えてくることなどによって水が溜まり、ものの中心が見づらくなる病気です。病気が進行するとどんどん見えなくなり、やがて失明に至ることもあります。

※この記事はMedical DOCにて＜紫外線による｢目の病気｣はご存じですか? 紫外線はどれくらい目に悪い?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。