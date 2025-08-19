ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は１８日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の首脳会談に向けて調整を始めたとＳＮＳに投稿した。

トランプ大統領は投稿の中で、同日ホワイトハウスで行われた欧州首脳らとの会談の最中に、プーチン大統領との電話でこの件について話し合ったと説明。「会談の締めくくりに私はプーチン大統領に電話をかけ、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談に向けて調整を始めた。場所は後日決定する」「この会談後、２人の大統領に私を加えた３者会談を行う。ほぼ４年にわたって続く戦争の中で、これは非常に良い一歩だ」とした。

会談がいつ行われるのかは明らかにしていない。

ドイツのフリードリヒ・メルツ首相が同日記者団に語ったところによると、プーチン大統領はトランプ大統領との電話会談の中で、ゼレンスキー大統領と２週間以内に首脳会談を行うことで合意した。

こうした首脳会談のためには入念な準備が必要だとメルツ首相は指摘し、そうした首脳会談に出席する「勇気」がプーチン大統領にあるのかどうかは分からないと述べている。