菊池風磨（timelesz）初のソロ写真集の発売が決定！「私自身非常に楽しみで喜ばしく思っております」

timeleszの菊池風磨が、自身初となるソロ写真集を2026年2月7日に発売することが決定した。

■超豪華特典が付いたプレミアムBOX【初回限定版】の制作も決定

2011年にSexy Zoneの一員としてデビュー、音楽業のみならず映画やドラマ、舞台などにも数多く出演、バラエティ番組でも大活躍と、マルチに活動を続ける菊池風磨。2024年から2025年にかけて自身とグループで発案・企画し、あらたな仲間を探すオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（通称『タイプロ』）を実施、社会現象を巻き起こすなど、常に進化を止めない姿が話題となった。

そんな菊池が2025年3月7日、30歳に。新メンバーとの活動も開始され、自身も節目を迎える30歳イヤーは記念であり、記憶にも残しておきたい1年だ。

そんな特別な年に、菊池にとって初めてのソロ写真集、そして超豪華特典が付いたプレミアムBOX【初回限定版】の制作が決定。

写真集のInstagram、Xアカウント（@fuma_photobook）も開設されたので、ぜひチェックしてみよう。

■『菊池風磨 30th Anniversary 写真集（仮）』の内容

菊池風磨の30歳イヤーを記念した、自身初のソロ写真集。30歳を迎えた菊池の色気と大人っぽさ、内側に秘める欲など、ありのままの姿を、オール海外ロケで撮り下ろし（撮影場所は写真集公式SNSにて後日発表）。

一緒に旅をしている気分になれるような、旅情を堪能できるビジュアルはもちろん、今改めて知りたい、菊池風磨の30年が丸わかりとなる、読みごたえたっぷりの超ロングインタビュー＆年表が詰め込まれたメモリアルな写真集となる。

■『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX（仮）【初回限定版】』の内容

特別なソロ写真集の限定カバー版に加え、超豪華特典を詰め込んだBOX【初回限定版】を予約限定販売で刊行（初回限定版の写真集のカバーは、通常版と写真＆デザインが異なる）。予約受付期間は、8月19日から9月16日まで。

特典は以下のとおり。

(1)“秘密のもう1冊の”ミニ写真集（A5サイズ・48ページ予定）

ソロ写真集のムードとは打って変わった“甘くて照れちゃうような”菊池を詰め込んだもう1冊のミニ写真集。特別な30歳の1年（四季）をテーマに、様々な菊池風磨の姿が楽しめる内容となっている。こちらはハードカバーとなっており、特別感のあるこだわりの詰まった仕立てを予定。

(2)GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS（名刺サイズカード×31枚・箱入り）

菊池のインスタグラムアカウントで実施されている「#寝起き手書きチャレンジ」をビジュアル化したら？ をテーマに、いろいろなシチュエーションの“朝風磨”を、特別に31通り撮り下ろし。日めくりカレンダーにするもよし、お気に入りの1枚をスマホケースなどに挟んでもよし、な眼福アイテムだ。

(3)本人の手書きメッセージ入りポストカード

ソロ写真集の撮影で訪れた“とある場所”から、BOX購入者へ菊池からの特別な手紙が。本人の直筆メッセージとスペシャルなビジュアルがプリントされる。

(4)本人監修のデザインBOX

デザイン案の構成から内容まで、本人が監修したスペシャルなBOX。写真集（BOX限定特別カバー）＆上記の豪華特典がここに入る。

■菊池風磨 コメント

30歳というアニバーサリーな年に、人生初のソロ写真集を実施することができて、私自身非常に楽しみで喜ばしく思っております。

並びにファンの方々、この企画のために集結いただいた心強いMOREチームの方々にも感謝しております。通常版写真集は様々な角度から私、菊池をご覧になっていただければと思っているので、ありのままの自分をさらけ出したつもりです。“大人の夏休み” “内に秘める想いや欲”をテーマに、30歳の菊池を存分に味わってもらえたらという思いで、とある場所で撮影してきました。

ファンの皆様はもちろん、少しだけ私に興味があるかも…という方々にも手に取っていただけますと非常に嬉しいです。

そして、今回は通常版写真集に加えて、予約でしか手に入らない豪華特典付きのBOX版【初回限定版】の発売も決定いたしました！

初の試みである写真集に加え、さらにやってみたいことの一つが叶いました。ひとえに皆様のおかげでございます。

BOX版には、こちらでしか手に入らない「秘密のミニ写真集」「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」「BOX購入者の方々に向けた特別な直筆メッセージ入りポストカード」が特典として入っています！

あえて2回言わせていただきます、予約でしかBOX版はゲットすることができないので、チェックいただけますと嬉しいです。

Instagram、Xでの情報も随時発信される予定なので、ぜひご覧ください！

■書籍情報

2026.02.07 ON SALE

『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX（仮）【初回限定版】』

2026.02.07 ON SALE

『菊池風磨 30th Anniversary写真集（タイトル未定）』

