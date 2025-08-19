卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は現地時間18日に男女シングルス、ダブルスの1回戦が行われた。今大会の初陣を迎えた日本勢が奮闘を見せている。

■宇田は日韓対決に勝利

女子シングルスでは前回の「WTTチャンピオンズ横浜2025」でベスト8入りした早田ひな（日本生命）が世界ランキング28位の金娜英（韓国）と対戦。第2ゲームこそ相手の反撃の前にデュースにもつれたものの、要所でのサービスやフォアでの強打が光り2回戦に進出した。

また、同8位の伊藤美誠（スターツ）はハナ・マテロバ（チェコ）相手に第1ゲーム序盤から連続ポイントを重ねるなど安定した立ち上がり。第3ゲームを11－1でものにするなど圧倒する形で3－0のストレート勝利を収めた。

この結果、早田は2回戦で申裕斌（韓国）と2試合連続の日韓戦が決まり、昨夏のパリ五輪3位決定戦でも対した相手エースとの戦い。伊藤はリンダ・ベリストローム（スウェーデン）との戦いが決まっている。

男子シングルスでは同20位の松島輝空（木下グループ）がマルティン・フリース（スウェーデン）と対戦し3－1の快勝。松島は次戦でWTTチャンピオンズ横浜で敗れたトルルス・モーレゴード（スウェーデン）との再戦が決定。地元大会で戴冠も見据える23歳とのリベンジマッチに挑むことになる。

なお、宇田幸矢（協和キリン）は林鐘勳（韓国）との日韓対決をストレートで勝利し2回戦へ進んだ一方で、篠塚大登（愛工大）、田中佑汰（金沢ポート）はそれぞれ初戦で姿を消すこととなった。