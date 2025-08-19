timelesz菊池風磨、30歳イヤーを彩る初ソロ写真集決定 予約限定プレミアムBOXも登場【コメント全文】
timeleszの菊池風磨（30）が、自身初となるソロ写真集『菊池風磨 30th Anniversary 写真集（仮）』（集英社）を2026年2月7日に発売することが決まった。今回、通常版に加え予約限定の超豪華特典付き「プレミアムBOX【初回限定版】」も刊行される。
【写真】“仲間探し”を経て…新生timeleszアー写
2011年にSexy Zoneとしてデビューした菊池は、グループ活動と並行し、俳優、バラエティ、舞台など幅広い分野で活躍。昨年から今年にかけては、自身が企画したオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）が話題を呼び、社会現象化するなど注目を集めた。今年3月に30歳を迎えた節目に、満を持して写真集を刊行する。
写真集はすべて海外ロケで撮影され、色気や大人の表情から飾らない素顔までを収録。旅情を感じられるカットに加え、30年の歩みを振り返るロングインタビューや年表も掲載されたメモリアルな内容となる。
さらに予約限定の「プレミアムBOX【初回限定版】」には、A5判48ページ（予定）の“もう1冊のミニ写真集”、日めくり仕様でも楽しめる「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、本人直筆メッセージ入りポストカード、本人監修の特別デザインBOXが同梱される。初回限定版では写真集のカバーも通常版とは異なる仕様になるという。
節目の30歳イヤーにふさわしい特別企画となった今回の写真集。常に進化を続ける菊池の新たな一面を記録する作品として、ファン必携の1冊になりそうだ。
■菊池風磨コメント全文
30歳というアニバーサリーな年に、人生初のソロ写真集を実施することができて、私自身非常に楽しみで喜ばしく思っております。
並びにファンの方々、この企画のために集結いただいた心強いMOREチームの方々にも感謝しております。通常版写真集は様々な角度から私、菊池をご覧になっていただければと思っているので、ありのままの自分をさらけ出したつもりです。“大人の夏休み”、“内に秘める想いや欲”をテーマに、30歳の菊池を存分に味わってもらえたらという思いで、とある場所で撮影してきました。
ファンの皆様はもちろん、少しだけ私に興味があるかも……という方々にも手に取っていただけますと非常に嬉しいです。
そして、今回は通常版写真集に加えて、予約でしか手に入らない豪華特典付きのBOX版【初回限定版】の発売も決定いたしました！
初の試みである写真集に加え、さらにやってみたいことの一つが叶いました。ひとえに皆様のおかげでございます。
BOX版には、こちらでしか手に入らない「秘密のミニ写真集」、「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、「BOX購入者の方々に向けた特別な直筆メッセージ入りポストカード」が特典として入っています！
あえて2回言わせていただきます、予約でしかBOX版はゲットすることができないので、チェックいただけますとうれしいです。
Instagram、Xでの情報も随時発信される予定なので、ぜひご覧ください！
