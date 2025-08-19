Snow Man向井康二主演『Dating Game』Episode7 予告編＆場面写真が公開 ヒルとジュンジの距離が急接近するが…
9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜 後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、Episode7の予告編＆場面写真＆ストーリーが解禁した。
【動画】『Dating Game』Episode7 予告公開
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒルは、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジと出会うことになる。
またジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットをFluke=Natouch Siripongthon（フルーク=ナタット・シリポントーン）が演じ、ヒルの同僚でイケメン＆プレイボーイなゲームプログラマーをJudo=Tantachj Tharinpirom（ユド=タンタット・ターリンピロム）が演じている。
第2のミッションをクリアするも、「ボスに交際を申し込む」という最後の試練が課されるヒル。しかし、プレーワとの過去の辛い思い出が原因で、中々告白することができないでいたヒルだが、Yukaの励ましを受けて、ミッションに立ち向かう決意を固め、ジュンジのためにロマンチックなルーフトップバーでのディナーを準備する。
しかし、彼のトラウマと疲労で中々想いを告げれずにいるヒルだったが、何とかボスに想いを告げることができ、どうなるの2人？というところで終わったEpisode6。ジュンジがヒルとイーンスの2人を気にしてヤキモキしている姿や、2人のスーツ姿、さらにはベーコンエッグなパットとベイの2人の姿に視聴者も配信中から大盛り上がりを見せ、視聴者のSNSへの感想などの投稿が拡散し、#DatingGameEP5、#口説ボスEP5だけではなく、イーンスちゃんもトレンド入り。
ヒルとジュンジだけではなく、ベイとパットの関係も動き出し展開が楽しみな中、ヒルが最終ミッションをクリアできるのか、どんな展開が続くのか気になって仕方ないEpisode7の予告編、場面写真、ストーリーを解禁する。
解禁された場面写真は、キスまであともう少しの距離まで近づくヒルとジュンジ、新プロジェクトに加わることになったジュンジと訳アリの過去を持つ分ワンプログラマー・アートが話しかけるも渋い顔のジュンジ、ベイとの関係を否定していた母と姉ピムとなぜか仲良くなっているベイも含めてパットの誕生日を祝っている様子や、ヒルとアートのゲーム対決している様子など。
そして場面写真と併せて解禁された新予告では、スタッフ全員でミッションが成功したことに大喜び。そして「すべてのミッションを成功させたヒルに感謝する」とジュンジはヒルへ感謝の言葉を伝える。その会議の場で、ベイはプロジェクトを進めるために「3Dのプログラマーが必要だ。誰か知りませんか？」とスタッフ全員に意見を求めると、パオは「提案したい人は…Yukaを一緒に制作したアートです」と意見を述べる。
しかしYukaの制作の過程で複雑な過去を持つアートの参加にジュンジは渋い顔をしてしまう。さらにイーンスからは「アートさんとはずいぶん前の話よ。なぜ気にするの？」と問われ顔を曇らせるジュンジの姿や、笑顔のアート、アートを厳しい顔で見ているヒルの姿が映し出され、このアートの出現でヒルとジュンジの関係がどうなっていくのか妄想が掻き立てられる予告編で胸が高鳴る。
【Episode.7ストーリー】
ヒルは遂にジュンジへ想いを伝えることが出来たが、「上司と部下」の関係は変わらずのまま。それでもジュンジの鼓動は急上昇し全てのミッションが成功する。これらのミッションを通じて、ヒルはジュンジへの想いが日に日に強くなっていることに気づき、Yukaに対して罪悪感を抱えながらも、それとなくYukaに気持ちを打ち明ける。
一方ベイは、パットの家族の信頼を勝ち取り、誕生日をサプライズで祝うことができ、パットとの関係を着実に進めていた。
そんなある日、ヒルに大きな障害が発生する。ジュンジと複雑な過去を持つ敏腕プログラマーのアートがプロジェクトに参加することに。ジュンジとアートが気になってしょうがないヒルはパットに心境を吐露。さらにパットがうっかり爆弾発言をしてしまい、事態が大きく動いていく。
【動画】『Dating Game』Episode7 予告公開
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
またジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットをFluke=Natouch Siripongthon（フルーク=ナタット・シリポントーン）が演じ、ヒルの同僚でイケメン＆プレイボーイなゲームプログラマーをJudo=Tantachj Tharinpirom（ユド=タンタット・ターリンピロム）が演じている。
第2のミッションをクリアするも、「ボスに交際を申し込む」という最後の試練が課されるヒル。しかし、プレーワとの過去の辛い思い出が原因で、中々告白することができないでいたヒルだが、Yukaの励ましを受けて、ミッションに立ち向かう決意を固め、ジュンジのためにロマンチックなルーフトップバーでのディナーを準備する。
しかし、彼のトラウマと疲労で中々想いを告げれずにいるヒルだったが、何とかボスに想いを告げることができ、どうなるの2人？というところで終わったEpisode6。ジュンジがヒルとイーンスの2人を気にしてヤキモキしている姿や、2人のスーツ姿、さらにはベーコンエッグなパットとベイの2人の姿に視聴者も配信中から大盛り上がりを見せ、視聴者のSNSへの感想などの投稿が拡散し、#DatingGameEP5、#口説ボスEP5だけではなく、イーンスちゃんもトレンド入り。
ヒルとジュンジだけではなく、ベイとパットの関係も動き出し展開が楽しみな中、ヒルが最終ミッションをクリアできるのか、どんな展開が続くのか気になって仕方ないEpisode7の予告編、場面写真、ストーリーを解禁する。
解禁された場面写真は、キスまであともう少しの距離まで近づくヒルとジュンジ、新プロジェクトに加わることになったジュンジと訳アリの過去を持つ分ワンプログラマー・アートが話しかけるも渋い顔のジュンジ、ベイとの関係を否定していた母と姉ピムとなぜか仲良くなっているベイも含めてパットの誕生日を祝っている様子や、ヒルとアートのゲーム対決している様子など。
そして場面写真と併せて解禁された新予告では、スタッフ全員でミッションが成功したことに大喜び。そして「すべてのミッションを成功させたヒルに感謝する」とジュンジはヒルへ感謝の言葉を伝える。その会議の場で、ベイはプロジェクトを進めるために「3Dのプログラマーが必要だ。誰か知りませんか？」とスタッフ全員に意見を求めると、パオは「提案したい人は…Yukaを一緒に制作したアートです」と意見を述べる。
しかしYukaの制作の過程で複雑な過去を持つアートの参加にジュンジは渋い顔をしてしまう。さらにイーンスからは「アートさんとはずいぶん前の話よ。なぜ気にするの？」と問われ顔を曇らせるジュンジの姿や、笑顔のアート、アートを厳しい顔で見ているヒルの姿が映し出され、このアートの出現でヒルとジュンジの関係がどうなっていくのか妄想が掻き立てられる予告編で胸が高鳴る。
【Episode.7ストーリー】
ヒルは遂にジュンジへ想いを伝えることが出来たが、「上司と部下」の関係は変わらずのまま。それでもジュンジの鼓動は急上昇し全てのミッションが成功する。これらのミッションを通じて、ヒルはジュンジへの想いが日に日に強くなっていることに気づき、Yukaに対して罪悪感を抱えながらも、それとなくYukaに気持ちを打ち明ける。
一方ベイは、パットの家族の信頼を勝ち取り、誕生日をサプライズで祝うことができ、パットとの関係を着実に進めていた。
そんなある日、ヒルに大きな障害が発生する。ジュンジと複雑な過去を持つ敏腕プログラマーのアートがプロジェクトに参加することに。ジュンジとアートが気になってしょうがないヒルはパットに心境を吐露。さらにパットがうっかり爆弾発言をしてしまい、事態が大きく動いていく。