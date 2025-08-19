ユニクロの隠れた名作「抜群の機能性」「どんなトップスとも相性抜群」3990円で買える傑作パンツ
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆一歩先のオシャレを作りやすい傑作パンツ
今回はユニクロ新作のマストバイアイテム「ギアパンツ」を紹介します。ユニクロのパンツの中でもこちらはそこまで大々的にアピールもされておらず、あまり注目されていないアイテムです。
だからこそ他人より一歩先のオシャレを作りやすく、被りにくさも魅力です。隠れた名作と言えるでしょう。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは以下のアイテムです。
・ユニクロ/ギアパンツ 3990円
◆デザインもかっこいいだけでなく、機能性も重要
パンツを選ぶ際にシルエットを重視する方は多いと思います。ただ、履き心地や機能面にまでこだわっている人は、意外と少ないのではないでしょうか。これまでオススメしてきたユニクロのパンツも、ほとんどが機能性特化のものではありませんでした。
大人にとって機能性は重要です。なぜなら着用時の快適さがまったく違うから。かっこいいだけでなく、その上で機能性も備わっていたら、それはもう理想的。
そんな理想を叶えるパンツをユニクロがついにリリースしました。それが今回紹介するギアパンツです。
◆日常の過ごしやすさが格段に上がる
実はこのパンツ、以前も展開されていましたが、今年のモデルはシルエットが大きく変化しています。
デザインや素材のよさはもちろんですが、最大の特徴は「機能性が非常に優れている」という点。毎日履くパンツが快適であれば、日常の過ごしやすさが格段に上がります。
デザイン面に関しては以前までのモデルと大きな違いはなく、まさに商品名通り「高機能パンツ」といった仕上がりです。ウエストはゴム仕様で、ウェービングベルトを備えています。片手で簡単に開閉できる便利なベルトで、フロントはスナップボタンとジップを備えた一般的な仕様です。
◆バッグいらずで外出できるほどの収納力
さらに大きな特徴としてポケットが6つ。カーゴポケットに加え、バックポケットが2つ。合計6つのポケットで、バッグいらずで外出できるほどの収納力を持っています。
また、股下部分にはガゼットクロッチが設けられており、足を開いた時につっぱりにくい設計。動きやすさを重視したパターンが採用されています。
素材はナイロン90%、ポリウレタン10%の混紡素材。いわゆるリップストップ生地です。裂けを防ぐ織り方で、薄手でも高い耐久性を誇ります。今回の生地はリップストップとしてはやや厚みがあり、肉感を持たせることでシルエットもきれいに出る仕様になっています。
◆アウトドア素材でありながら、洗練された雰囲気
表面はマットで微光沢があり、安っぽさは皆無。アウトドア素材でありながら、洗練された雰囲気を感じさせます。
そして、ギアパンツの魅力は何といっても高い機能性です。まず、ポリウレタン混による2WAYストレッチ。縦横にしっかり伸びるため、履き心地は驚くほど快適です。さらに撥水加工も施され、水滴を弾いて転がり落ちるので急な雨でも安心。
しかも、収納力も抜群です。カーゴポケットには充電器やカードケース、小さな手帳まで収まり、まだ余裕があります。ただし、入れすぎると膨らんでシルエットが崩れるので、適量に留めるのがおすすめです。
◆ブラックを選ぶを着こなしの幅が広がる
ジップ付きなので大切なものも安全に収納可能。通常のスラッシュポケットも深さがあり、AirPodsなども余裕で収まります。バックポケットも2つ備わり、合計で十分すぎるほどの収納力を発揮します。
