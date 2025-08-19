「初代ポケモン」を“スピアー1匹だけ”で全クリする動画で100万回再生。10年以上“ポケモンの縛りプレイ”を続ける配信者を直撃
多くの世代に愛されるゲーム『ポケットモンスター』シリーズ。かわいいキャラクターを育てるもよし、戦闘スキルを高めるもよし、最近の作品ではオープンワールドでまったり過ごすこともできるようになった。いわば“国民的”なゲームであるが、なかには求道者のようにストイックにプレイするユーザーも。
あえてゲームに“縛り”を課してプレイすることを「縛りプレイ」と呼ぶ。ポケモンにも「縛りプレイ」文化が存在するのだ。「リセット禁止」「ドーピング禁止」「ポケモン1匹で全クリア」というプレイスタイルを10年以上続けてきた実況者が、rasiaさん（@rasiadayo）だ。
初代作品にも登場しているむしポケモン・スピアーの“1匹縛り動画”で話題になったrasiaさんだが、なぜあえて縛りを課すのか？ その背景と、縛りプレイをしたからこそ分かった、ポケモンの魅力をうかがった。
◆投稿歴は10年以上。はじまりはニコ動から
──まずは簡単に自己紹介をお願いします。
rasiaさん：大学入学と同時にニコニコ動画で投稿を開始し、スピアーの人と呼ばれて活動していました。「古の実況者と関わりたい！」という半ば邪な（笑）動機で動画投稿を始めましたが、残念ながら特に関われることはありませんでした。現在はYouTubeに場所を移し、主にポケモンの縛りプレイのゆっくり実況プレイ動画を投稿しています。2012年ごろから始めたので、かれこれ10年以上、投稿を続けています。
──はじめはニコニコ動画からの活動でしたが、YouTubeに拠点を移したきっかけは？
rasiaさん：当時のニコ動って「動画でお金を稼ぐ＝悪」みたいな風潮があったんです。それで、じゃあ何をモチベーションにするかというと視聴者からの応援コメントになるじゃないですか？ 当時はそれなりに視聴者も多かったことと、匿名性の高さゆえか、結構ひどいコメントも多くて。なかなかモチベーションを保てませんでした。それでYouTubeに行ったら、アイコンやユーザーネームがしっかり表記されるからか、ニコ動に比べると比較的みんな暖かく応援してくれたんです。「この人たちのためにも頑張ろう！」と思えたのも、モチベーションになりましたね。
◆YouTubeに移るまでには紆余曲折が
──なるほど。では、モチベーションの高い媒体で頑張りたい！というのがYouTubeに移ったきっかけでもあった？
rasiaさん：いや、実はそれだけじゃないんです。もともとニコニコ動画に投稿していた動画が、ある日YouTubeを見たらモロッコ人に無断転載されていて（笑）。しかも自分の元動画より伸びて、広告まで入っていたんです。それで削除をお願いしたところ、モロッコ人から「もう二度と転載しないから見逃してください」と言われて、「何言ってんだこいつ」と思って（笑）。そのまま拒否して削除申請をしました。
──普通にとばっちりですね（笑）。その後は無事、削除申請は通りましたか？
rasiaさん：いえ、そしたら今度は向こうに「私が本人です」と主張されたんです。加えて、ゆっくり実況だから自分の声じゃないので、証明するすべもなく。挙句、YouTube側から私のアカウントの方が削除されそうになりました。そんなんだったら自分でYouTubeを始めようと思って、自分で投稿し始めたという経緯です。めちゃくちゃな話ですが（笑）。
◆“スピアー1匹”で攻略したときは「ギリギリ100回死んでない」
──代表作とも言える「スピアー1匹でクリア」シリーズについて伺います。実況内ではスピアーに「さいきょーちゃん」というニックネームをつけてプレイされていますが、あまりスピアーというポケモン自体、性能的に強くなかった印象ですが、なぜスピアーを選んだのでしょう？
◆“スピアー1匹”で攻略したときは「ギリギリ100回死んでない」
──代表作とも言える「スピアー1匹でクリア」シリーズについて伺います。実況内ではスピアーに「さいきょーちゃん」というニックネームをつけてプレイされていますが、あまりスピアーというポケモン自体、性能的に強くなかった印象ですが、なぜスピアーを選んだのでしょう？