SASUKE アイドル予選会2025。連覇を狙うSKE48伊藤実希 vs リベンジに燃えるukka結城りな。新たな名勝負も生まれる!?
TBS系列のスポーツバラエティー番組『SASUKE』の本選出場をかけて女性アイドルが真剣勝負を繰り広げる『SASUKE アイドル予選会2025』が、8月13に開催された。昨年に引き続き2回目の開催となる今大会は、LaLa arena TOKYO−BAYを舞台に、運動自慢の総勢12名のアイドルが一同に集結。予選会は、「ビーチフラッグス（スピード）」「テイルインポッシブル（持久力）」「パワーフォース（筋力）」「SASUKEタイムレース（総合力）」の全4種目で競い、総合成績1位の優勝者がSASUKE本選に挑む。
◆出場メンバーは以下の12名（グループ名50音順）
瀧脇笙古(＝LOVE）
結城りな(ukka)
伊藤実希(SKE48)
坂下真心(NMB48)
清司麗菜(NGT48)
桐原美月(CANDY TUNE)
風見和香(私立恵比寿中学)
白石まゆみ(SWEET STEADY)
涼海すう(高嶺のなでしこ)
大信田美月(≒JOY)
塩釜菜那(僕が見たかった青空)
佐藤莉華(Rain Tree)
アイドル予選会の連覇がかかる伊藤は、「あまり優勝した人らしい行動ができなかったので、今年は皆さんの記憶にも記録にも残る優勝がしたいと思っています！ どの競技も最後はスタミナと気合と根性が大切になってくるので、練習では自分を追い込むことを意識してきました」と気合い十分。また、前回は総合2位と涙を飲んだ結城は「前は途中で全力を出し切ってしまって1種目、棄権してしまったので、全種目に出場して1位を目指します！」とリベンジに燃える。
初出場となるのは、瀧脇、坂下、桐原、涼海、塩釜、佐藤の6名。グループ結成15周年を迎えるNMB48の坂下は、「節目の年でもあるので、ここからさらに勢いをつけていけるようにてっぺんを取りたいです」と意気込む。今年1月にCDデビューしたばかりのRain Treeの佐藤は、「出場は自らアピールして選んでもらいました。グループことを知っていただくきっかけを作りたいので、最後まで全力でいい結果を残したい」と話した。前回、敢闘賞に輝いた岩本理瑚と共にトレーニングに励んできた塩釜は、「2種目目の『テイルインポッシブル』に向けて、インターバルトレーニングや筋トレを取り入れました。この期間はスタッフさんから『たくさん食べていいよ』と言われたので、めちゃくちゃ食も楽しんできました」と笑顔を見せた。
そんななか、「昨年の自分を超えたい」と話すのは前回3回の清司。本番に向けては、「懸垂バーで腕の力を鍛えたり、『パワーフォース』のセットをスタッフさんに作っていただいて、劇場でメンバーと対戦してイメージをしたりしました。私の強みは土壇場で追い抜く力です」と話すと、他の出場者から驚きの声が上がった。
予選会の激闘の模様は、番組の公式YouTubeにて随時配信される。グループの看板を競ったアイドルたちの熱い戦いに注目してもらいたい！
取材・文／吉岡 俊 撮影／後藤 巧
