「文武両道だと思う熊本県の私立進学校」ランキング！ 2位「熊本学園大学付属高等学校」、1位は？ 【2025年最新】
All About ニュース編集部では、7月24日〜8月6日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、「九州地方の私立進学校（熊本県・長崎県）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「文武両道だと思う熊本県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「熊本大学、早慶理や『GMARCH』等の私立大学への合格者も多数います。部活動だとボート部がインターハイで優勝するなど文武両道です」（50代女性／広島県）、「難関大学への進学実績が安定している中高一貫校で、内部進学者の学力も高い一方で部活動も盛んで、文武両道を目指す生徒に人気の学校だから」（50代男性／東京都）、「熊本学園大学付属高等学校は、大学の付属校でありながら、高い進学実績を誇りつつ、部活動も盛んに行われているイメージが強いためです。特に、全国大会に出場するような運動部も複数あり、学業だけでなく、スポーツを通じた人間形成にも力を入れていると感じます。多くの生徒が学業と部活動を両立させ、充実した高校生活を送っていると聞くので、文武両道と呼ぶにふさわしい学校だと思います」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「通っていた友人がいましたが、学習だけでなく体も鍛えている様でそう見受けられました」（30代女性／長崎県）、「高い進学実績を誇りつつも、剣道部や野球部など、全国レベルで活躍する部活動が多く、学業と部活動の両立を奨励しているためです」（40代男性／群馬県）、「メリカ・ルーテル教会を母体とし、設立から百年以上の歴史を持つキリスト教系の学校です。学力面では、進学クラスを設け、県内外の国公私立大学への合格者を多数輩出しています。また、部活動も盛んで、剣道部や柔道部、野球部、陸上部などが全国大会に出場し、優秀な成績を収めています」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：熊本学園大学付属高等学校／34票熊本学園大学付属高等学校は、自由で伸びやかな校風のもと、学業と部活動の両立を重視する私立校です。生徒一人ひとりの個性や目標に応じた進学支援体制が整っており、国公立大学や難関私立大学への進学実績も着実。部活動では、サッカーや吹奏楽など全国大会や上位大会に出場するクラブが多く、文武両道を体現する生徒が数多く在籍しています。自由さと挑戦心を兼ね備えた学園文化の中で、学びと活動の双方で輝ける環境が整った学校です。
1位：九州学院高等学校／46票九州学院高等学校は、1911年創立の歴史を誇る私立校で、校訓「敬天愛人」のもと、学力と人間性の双方を磨く全人教育を実践しています。進学面では、同志社大学・福岡大学・熊本学園大学などへの指定校推薦や、国公立大学への多数の合格実績を持ち、着実な学力向上を支援しています。部活動も全国レベルの強さを誇り、硬式野球部は甲子園常連として広く知られるほか、剣道や柔道、サッカーなどでも全国大会出場を果たしています。
