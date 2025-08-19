マクドナルド、2種のチーズがとろける“チーチー”商品が登場！ 8．20から2週間限定で
「マクドナルド」は、8月20日（水）から2週間限定で、2種のチーズがとろけるバーガーと朝マック限定のマフィンを、全国の店舗で発売する。
【写真】間違いない組み合わせ！ 「チーズチーズてりやきマックバーガー」もおいしそう
■ラインナップは全3品
今回登場するのは、これまで一部店舗で限定販売されてきた神出鬼没のメニュー「チーズチーズダブルチーズバーガー」と「チーズチーズてりやきマックバーガー」、新商品の「チーチーダブチソーセージマフィン」から成る全3品。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、チェダーチーズを2枚重ねた「ダブルチーズバーガー」に、さらにホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みをさらに引き立てる。
また、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズをサンドした「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、てりやきの食べ応えとチーズのコク深い味わいが堪能できるボリューム満点のバーガーだ。
それから、「ダブチソーセージマフィン」にホワイトチェダーチーズを2枚加え贅沢に仕上げた「チーチーダブチソーセージマフィン」もラインナップ。
これまで一部店舗でのみ販売されていた“チーチー”商品が全国で味わえるこの機会に注目だ。
