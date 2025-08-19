「チーズチーズダブルチーズバーガー」（税込 500円）　※テイクアウトは税率が異なる

　「マクドナルド」は、8月20日（水）から2週間限定で、2種のチーズがとろけるバーガーと朝マック限定のマフィンを、全国の店舗で発売する。

【写真】間違いない組み合わせ！　「チーズチーズてりやきマックバーガー」もおいしそう

■ラインナップは全3品

　今回登場するのは、これまで一部店舗で限定販売されてきた神出鬼没のメニュー「チーズチーズダブルチーズバーガー」と「チーズチーズてりやきマックバーガー」、新商品の「チーチーダブチソーセージマフィン」から成る全3品。

　「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、チェダーチーズを2枚重ねた「ダブルチーズバーガー」に、さらにホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みをさらに引き立てる。

　また、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズをサンドした「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、てりやきの食べ応えとチーズのコク深い味わいが堪能できるボリューム満点のバーガーだ。

　それから、「ダブチソーセージマフィン」にホワイトチェダーチーズを2枚加え贅沢に仕上げた「チーチーダブチソーセージマフィン」もラインナップ。

　これまで一部店舗でのみ販売されていた“チーチー”商品が全国で味わえるこの機会に注目だ。