熱帯低気圧が台風に発達し、１９日は沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では２０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。

【写真を見る】【台風情報】台風のたまごが近く台風12号に 沖縄地方では非常に激しい雨、奄美地方では大雨となる所がある見込み 気象庁発表

［気象概況］

１９日３時の観測によると、熱帯低気圧が宮古島の南東約２２０キロにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、１９日は沖縄地方に接近し、その後、東シナ海を北上するでしょう。また、２０日にかけて、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

■今後の全国の天気（画像）

［雨の予想］



１９日は、沖縄地方では雷を伴った非常に激しい雨が、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

１９日６時から２０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １５０ミリ



［風の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。

１９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２３メートル）

沖縄地方 １８メートル （２５メートル）

［波の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて、うねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。

１９日に予想される波の高さ

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では２０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。