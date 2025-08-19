ワイン大好き！な人ならば、それらが生まれるワイナリーにも行ってみたい！とはいえ、なかなかワイナリーまで行けない人も。今回は、ワイナリーへ行けなくても東京近郊で日本ワインにどっぷり浸れるお店をご紹介します！

『tutti＆灯（あかり）』＠代々木上原

深くは知らないけど、ともあれ一度、おいしい日本ワインをじっくり飲んでみたい…、そんな人にまずおすすめしたいのが『tutti＆灯』。こちらの女将、岩倉久恵さんは、ある意味日本ワインの黎明期、20年ほど前から生産者と交流してきた日本ワインの案内人だ。

『tutti＆灯（あかり）』（左から）タケダワイナリー サンスフルブラン2024 880円、ココファーム 月を待つ2023 1540円、城戸プライベート・リザーヴ ピノ・グリ2016 1980円 ※いずれもグラスでの提供

「出会ったことのない人のものは置かない」というワインは、いずれもそんな岩倉さんの厳選コレクションから。それぞれのワインの魅力をよく知ったセレクトには安心感もあるし、生産者の話を聞いたりするのも楽しい。

ワインにぴったりのおいしい“アテ”も揃っている。

女将：岩倉久恵さん「私が知ってる物語を伝えます！」

［店名］『tutti＆灯（あかり）』

［住所］東京都渋谷区上原2-42-17・2階

［電話］080-6364-3849

［営業時間］18時〜23時（営業日は週2回ほど不定期。instagramで確認を。＠akari_yoyogiuehara）

［交通］小田急線代々木上原駅南口から徒歩6分

『日本葡萄館』＠吉野町

数ある日本ワインから自分で選んで買ってみたいという人にはこちら、『日本葡萄館』。

「多様性のある日本ワインの魅力を広めたい」（オーナー君嶋哲至さん）と2024年オープンした日本ワイン専門店だ。店内には全国各地約120ワイナリー、450アイテムほどが置かれ、もちろんワイン選びも手伝ってくれる。

キザンセレクションシャルドネ2023：550円、ヴァン・ド・ラ・ボッチロゼ2024：880円

『日本葡萄館』（左から）キザンセレクション シャルドネ2023 550円、ヴァン・ド・ラ・ボッチ ロゼ2024 880円 ※いずれも有料テイスティング

常設されたスタンディングバーもあって、ここで毎日6〜8種類ほど有料テイスティングを楽しむことも。

「全種類制覇して帰られるお客様もいらっしゃいますよ」（金子猛雄さん）。まずは体験！

『日本葡萄館』（左）オーナー 君嶋哲至さん、支配人 金子猛雄さん

オーナー：君嶋哲至さん、支配人：金子猛雄さん「冷涼感があり、和食に合うのも魅力！」

［店名］『日本葡萄館』

［住所］神奈川県横浜市南区南吉田町3-36

［電話］045-325-8527

［営業時間］11時〜19時半（金・土は〜21時）、日・祝：10時〜18時

［休日］水

［交通］横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅2番出口から徒歩3分

