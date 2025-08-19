

オダギリジョー＆麻生久美子

池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市、オダギリジョー監督が18日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）完成披露試写会に登壇した。

相棒の警察犬オリバーが、酒と煙草と女好きの欲望にまみれた犬の着ぐるみのおじさん（オダギリジョー）に見えてしまう鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松）の同僚で、つい前髪を切りすぎてしまう漆原冴子役を務めた麻生久美子。

脚本を読んだ印象を聞かれ「はじめ…映画の脚本ではなかったですよね…」と切り出すと、オダギリが「余計なことを言わないで下さいよ！それ一部から怒られる場所がありますから内緒にして下さい」と名コンビならではの掛け合いを展開。

更に、本作のキャッチコピー「世の中には、不思議があふれている」にちなんで、自身の身に起きた不思議な出来事を発表する場面でも、麻生がドラマのようなエピソードを明かすと、オダギリがすかさず「本編を観る前に興味深い話をするのはやめて！」とツッコんだ。

また、劇中に登場するキャラクターの名前は「90％、ほぼほぼ麻生さんにつけてもらってるんですよ」とオダギリ。「麻生さんにつけてもらって、どういうつもりで付けてるの？と聞いて、麻生さんからもらったヒントをふくらませる感じでした」とクセ強キャラの誕生の影に麻生の存在があったと明かした。