¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡¢26ºÐ¼¡ÃË¤È¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª 2¿ÍÎ¹¤Ç¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤òËþµÊ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬¡¢26ºÐ¤Î¼¡ÃË¤È¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø2¿ÍÎ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼¡ÃË¤È¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡30ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢26ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢22ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¹âµé¾ÆÆù¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤ÎTAKURO¡Ê54¡Ë¤é¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
26ºÐ¼¡ÃË¤È¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø¼¡ÃË¤È2¿ÍÎ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ °ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ï¡¢ ½é¤á¤Æ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤â¤á¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤ë¡£ ¤Õ¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ä¤Ï ¡Ø¤æ¡¼¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤è¤¦Íè¤Æ¤ë¤«¤é ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢ ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ø¡ª ¤½¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø1ÇñÂ©»Ò¤È2¿ÍÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¹¤¤¡×
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ¼Áü¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤Î³¹¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¢ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê³¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë