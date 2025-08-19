俳優の高橋英樹（81）が、別荘のある自然豊かな長野県の蓼科を満喫する様子を披露している。

【映像】自然に囲まれた高橋英樹の別荘（複数カット）

夏になると、妻・美恵子（77）と別荘のある蓼科に行くことが恒例となっている高橋。これまでにもその様子をブログで発信しており、娘でフリーアナウンサーの真麻（43）が使っていたという部屋や、雄大な自然を満喫する夫婦ショットなどを披露してきた。

2025年7月27日の投稿でも蓼科を訪れたことを報告。夫婦で遊歩道を散歩する姿や、別荘の広々としたベランダで、朝食を満喫する様子を披露していた。

別荘で自然に囲まれた生活を満喫

8月18日の更新でも蓼科での日常を紹介していて午前9時半ごろにはドライブを楽しむ様子をアップ。「車で走っていると、蓼科山も綺麗だし田んぼだって、稲穂をつけているし、雲だって美しいし信号で止まってもゆったりしているし、蓼科は良いところですよ」

午後3時ごろには、自然を満喫する夫婦ショットなどを披露している。「きょうは東京も40度近くいくらしい 蓼科でも山に上がってもアチチチチです しかし、景色はとても綺麗だなあ 緑は深く 木々はとても鮮やかでイキイキ！」

これらの投稿にファンから「蓼科の自然はいいですね…ゆっくり過ごして下さい」「さわやかな風景の写真をありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）